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В Новосибирской области объявили «желтый» уровень опасности из-за гололеда

Предупреждение будет действовать минимум двое суток, а потом, вероятно, его продлят

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Ходить по городу в таких условиях — настоящее испытание

Ходить по городу в таких условиях — настоящее испытание

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В Новосибирской области действует «желтый» уровень опасности из-за гололеда. Период предупреждения действует с полуночи 21 декабря до 22:00 22 декабря, сообщает Гидрометцентр РФ.

— Гололедно-изморозевое отложение, на дорогах местами гололедица, — сказано в сообщении.

Сегодня ночью в регионе будет -10... -15 градусов мороза, местами -4... -9 градусов, по северо-западу области — до -20 градусов. Завтра днем -8... -13 градусов, переменная облачность, в отдельных районах пройдет небольшой снег. Ветер юго-восточный, 2–7 метра в секунду.

Ранее синоптики обновили прогноз на новогоднюю ночь в Новосибирской области. Теперь новосибирцам обещают оттепель. Изначально синоптики предупреждали, что конец декабря будет холодным.

Также возьмите на заметку план действий, если вы получили травму при падении или из-за гололеда оказался поврежден ваш автомобиль.

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