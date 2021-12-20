В Новосибирской области объявили «желтый» уровень опасности из-за гололеда

В Новосибирской области действует «желтый» уровень опасности из-за гололеда. Период предупреждения действует с полуночи 21 декабря до 22:00 22 декабря, сообщает Гидрометцентр РФ.
— Гололедно-изморозевое отложение, на дорогах местами гололедица, — сказано в сообщении.
Сегодня ночью в регионе будет -10... -15 градусов мороза, местами
Ранее синоптики обновили прогноз на новогоднюю ночь в Новосибирской области. Теперь новосибирцам обещают оттепель. Изначально синоптики предупреждали, что конец декабря будет холодным.
Также возьмите на заметку план действий, если вы получили травму при падении или из-за гололеда оказался поврежден ваш автомобиль.