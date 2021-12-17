«Зебра» в подарок? В Бердске в метель наносят дорожную разметку. Общественники возмущены

Секретарь общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства НСО Михаил Мезенцев прокомментировал зафиксированные на видео работы.



— После первого же прохода снегоуборочной техники вся эта «зебра» переместится на обочину. В соответствии с действующими нормативами, работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки должны выполняться при температуре воздуха не ниже +10 градусов и не выше +35 градусов и влажности не выше 75%. Нанесение разметки производится на сухое и чистое дорожное покрытие. Такие требования по климатическим условиям обусловлены в том числе и требованиями производителей красок, которые не гарантируют адгезии эмали с покрытием при иных условиях. Происходящее на видео, скорее всего, примерно то же самое, что и происходило в этом году в Новосибирске с устройством слоев покрытий из горячих асфальтобетонных смесей при отрицательных температурах, а порой и просто на снег: одним нужно освоить, а другим заработать, причем невзирая ни на что. Очевидно, что подобные «работы» — чистый брак, который ни принимать, ни оплачивать нельзя. Но когда и кого это останавливало? Не устану повторять: безответственность — следствие безнаказанности, — сказал Михаил Мезенцев.