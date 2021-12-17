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«Зебра» в подарок? В Бердске в метель наносят дорожную разметку. Общественники возмущены

По мнению специалиста, это не имеет смысла

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Происходящее на видео является грубым нарушением

Происходящее на видео является грубым нарушением

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Сегодня днем на улице Черёмушной в Бердске рабочие рисовали дорожную разметку. Это происходило в разгар зимы, плюс к этому весь день мела метель. Видео в редакцию прислали жители Бердска.

Вице-мэр Бердска Владимир Захаров заверил корреспондента НГС, что работы не входят в смету.

— Это исключительно инициатива подрядчика. Он сделал это за свои деньги ради безопасности бердчан. Город не имеет к этому никакого отношения. Подрядчик сделал это по своей инициативе. Он понимает, что пешеходные переходы должны быть обозначены и должны функционировать. Мы только его похвалим за такую заботу о горожанах. Покраска перенесена на следующий год. Она будет выполнена путем нанесения термопластика, — сказал Владимир Захаров.

Секретарь общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства НСО Михаил Мезенцев прокомментировал зафиксированные на видео работы.

— После первого же прохода снегоуборочной техники вся эта «зебра» переместится на обочину. В соответствии с действующими нормативами, работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки должны выполняться при температуре воздуха не ниже +10 градусов и не выше +35 градусов и влажности не выше 75%. Нанесение разметки производится на сухое и чистое дорожное покрытие. Такие требования по климатическим условиям обусловлены в том числе и требованиями производителей красок, которые не гарантируют адгезии эмали с покрытием при иных условиях. Происходящее на видео, скорее всего, примерно то же самое, что и происходило в этом году в Новосибирске с устройством слоев покрытий из горячих асфальтобетонных смесей при отрицательных температурах, а порой и просто на снег: одним нужно освоить, а другим заработать, причем невзирая ни на что. Очевидно, что подобные «работы» — чистый брак, который ни принимать, ни оплачивать нельзя. Но когда и кого это останавливало? Не устану повторять: безответственность — следствие безнаказанности, — сказал Михаил Мезенцев.

Капитальным ремонтом улицы Черёмушной (от улицы Боровой до улицы Алмазной), а также улицы Боровой в Бердске занимается ООО «СтройСити». Согласно информации «Контур.Фокуса», контракт с компанией заключен в июне 2021 года. Цена контракта — 244 миллиона 8 тысяч 847 рублей. Срок исполнения контракта — 31 декабря 2022 года. Компания зарегистрирована в декабре 2006 года. Единственным учредителем ООО «СтройСити» является Алиев Техран Алекбер Оглы. Уставной капитал компании — 10 тысяч рублей. Чистая прибыть компании на конец 2020 года составляет 546 тысяч рублей. Заказчиком капитального ремонта указанных выше улиц выступает муниципальное казенное учреждение «Управление ЖКХ» Бердска.

Этой осенью к ремонту некоторых дорог Новосибирска приступили с опозданием, когда уже пошел снег. Мэр города Анатолий Локоть объяснил это задержками с траншами. В итоге власти объявили, что не примут дороги, если выявят нарушения.

На днях стало известно, что дорожники так и не завершили ремонт Волочаевской улицы — на него выделяли федеральные деньги. Дорогу должны были сдать к сентябрю, но в итоге работы перенесли на следующий год.

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