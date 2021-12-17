В каком состоянии была трасса под Новосибирском, где в ДТП умерли двое? Версии дорожников и очевидца

Утром 16 декабря в Коченевском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека. Один из очевидцев происшествия заявил корреспонденту НГС, что в тот день, по его наблюдениям, трасса не была посыпана песком. «Сибуправтодор», который обслуживает дорогу, в ответ на обвинения сообщил, что дорога была обработана.
ДТП произошло около 10:00 на автодороге
— Водитель на Toyota Spacio при совершении обгона столкнулся с автомобилем ГАЗ, — рассказали в ГИБДД. На месте погибли водитель Toyota Spacio и его
Читатель НГС Олег рассказал, что остановился на дороге сразу после ДТП.
— Только-только врезались. Скорая подъехала. Так как я работал аварийным комиссаром, могу сказать, что дорога вообще не посыпана была. То есть ее почистили и укатали. Ни одной песчинки там не было. Я спросил врача, нужна ли помощь. Они ответили: «Не надо уже ничего», — объяснил мужчина.
На обратном пути очевидец увидел, что трасса изменилась. При этом Олег не сделал фото трассы в тот момент, когда приезжал первый раз.
— Я ехал назад буквально через два часа, приостановили движение и этот участок посыпали. Тогда уже и ГИБДД стояла, — утверждает очевидец.
В «Сибуправтодор», который отвечает за этот участок трассы, заявили, что дорога была в хорошем состоянии.
— По итогам комиссионного обследования места ДТП с участием инспекторов ГИБДД и представителя ФКУ «Сибуправтодор» недостатки зимнего содержания на участке не выявлены, проезжая часть обработана пескосоляной смесью. Подтверждение — акт ГИБДД, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе «Сибуправтодора».
Микроавтобус из Новосибирска попал в ДТП под Томском. Авария произошла 16 декабря около 21:00 на трассе