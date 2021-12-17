В каком состоянии была трасса под Новосибирском, где в ДТП умерли двое? Версии дорожников и очевидца

Утром 16 декабря в Коченевском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека. Один из очевидцев происшествия заявил корреспонденту НГС, что в тот день, по его наблюдениям, трасса не была посыпана песком. «Сибуправтодор», который обслуживает дорогу, в ответ на обвинения сообщил, что дорога была обработана.



ДТП произошло около 10:00 на автодороге Р-254 «Иртыш»