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В каком состоянии была трасса под Новосибирском, где в ДТП умерли двое? Версии дорожников и очевидца

Авария произошла накануне, 16 декабря

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Дорожники заверяют, что трасса в день аварии была обработана

Дорожники заверяют, что трасса в день аварии была обработана

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Утром 16 декабря в Коченевском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека. Один из очевидцев происшествия заявил корреспонденту НГС, что в тот день, по его наблюдениям, трасса не была посыпана песком. «Сибуправтодор», который обслуживает дорогу, в ответ на обвинения сообщил, что дорога была обработана.

ДТП произошло около 10:00 на автодороге Р-254 «Иртыш»

— Водитель на Toyota Spacio при совершении обгона столкнулся с автомобилем ГАЗ, — рассказали в ГИБДД. На месте погибли водитель Toyota Spacio и его 60-летняя пассажирка. Водитель «Газели» получил различные травмы.

Читатель НГС Олег рассказал, что остановился на дороге сразу после ДТП.

— Только-только врезались. Скорая подъехала. Так как я работал аварийным комиссаром, могу сказать, что дорога вообще не посыпана была. То есть ее почистили и укатали. Ни одной песчинки там не было. Я спросил врача, нужна ли помощь. Они ответили: «Не надо уже ничего», — объяснил мужчина.

На обратном пути очевидец увидел, что трасса изменилась. При этом Олег не сделал фото трассы в тот момент, когда приезжал первый раз.

— Я ехал назад буквально через два часа, приостановили движение и этот участок посыпали. Тогда уже и ГИБДД стояла, — утверждает очевидец.

В «Сибуправтодор», который отвечает за этот участок трассы, заявили, что дорога была в хорошем состоянии.

— По итогам комиссионного обследования места ДТП с участием инспекторов ГИБДД и представителя ФКУ «Сибуправтодор» недостатки зимнего содержания на участке не выявлены, проезжая часть обработана пескосоляной смесью. Подтверждение — акт ГИБДД, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе «Сибуправтодора».

Микроавтобус из Новосибирска попал в ДТП под Томском. Авария произошла 16 декабря около 21:00 на трассе Р-255 «Сибирь» в районе села Кандинка. Двое пострадавших из шести находятся на ИВЛ.

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