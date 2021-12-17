В Томске двух человек подключили к ИВЛ после аварии с микроавтобусом из Новосибирска

Трех человек госпитализировали после аварии на трассе в районе села Кандинка Томской области. Двое из них оказались на аппарате вентиляции легких. Ранее в прокуратуре заявляли о шести пострадавших в аварии.
Все пострадавшие сейчас в Томской областной клинической больнице:
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Третий пострадавший —
Еще одного мужчину после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение. О еще двух пострадавших в сообщении департамента информации нет.
ДТП произошло вчера вечером на трассе Р-255 «Сибирь». По предварительной информации,