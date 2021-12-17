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В Томске двух человек подключили к ИВЛ после аварии с микроавтобусом из Новосибирска

Еще одного мужчину отпустили лечиться амбулаторно

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Микроавтобус столкнулся с седаном, который ехал ему навстречу

Микроавтобус столкнулся с седаном, который ехал ему навстречу

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Трех человек госпитализировали после аварии на трассе в районе села Кандинка Томской области. Двое из них оказались на аппарате вентиляции легких. Ранее в прокуратуре заявляли о шести пострадавших в аварии.

Все пострадавшие сейчас в Томской областной клинической больнице:

26-летний мужчина и 69-летняя женщина находятся в реанимации на искусственной вентиляции легких. Состояние женщины медики оценивают как крайне тяжелое, состояние мужчины — как тяжелое, — рассказали в Департаменте здравоохранения Томской области со ссылкой на территориальный центр медицины катастроф

Третий пострадавший — 51-летний мужчина — госпитализирован в травматологическое отделение больницы в состоянии средней степени тяжести.

Еще одного мужчину после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение. О еще двух пострадавших в сообщении департамента информации нет.

ДТП произошло вчера вечером на трассе Р-255 «Сибирь». По предварительной информации, 26-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай-Солярис», двигаясь со стороны города Томска, допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся со встречным автобусом «Форд-Транзит». В микроавтобусе были 45-летний водитель и пять пассажиров, которые ехали по маршруту Новосибирск — Томск. У водителя «Соляриса» не было прав.

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