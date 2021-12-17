В Томске двух человек подключили к ИВЛ после аварии с микроавтобусом из Новосибирска

Трех человек госпитализировали после аварии на трассе в районе села Кандинка Томской области. Двое из них оказались на аппарате вентиляции легких. Ранее в прокуратуре заявляли о шести пострадавших в аварии.

Все пострадавшие сейчас в Томской областной клинической больнице: