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«Тойота» столкнулась с грузовиком на трассе под Новосибирском — два человека погибли

От удара иномарка вылетела с дороги

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«Тойота» вылетела с дороги

«Тойота» вылетела с дороги

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Утром 16 декабря в Коченевском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. 2 человека погибли.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, авария произошла около 10:05.


— Водитель-мужчина 1960 года рождения, управляя автомобилем Toyota Spasio, двигался по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны Новосибирска в направлении Омска и на 1362-м км трассы при совершении обгона столкнулся с автомобилем ГАЗ под управлением мужчины 1994 года рождения, — рассказали в ГИБДД.

На месте погибли водитель и 60-летняя пассажирка иномарки. Водитель «Газели» получил различные травмы.


На месте работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются обстоятельства аварии.

У «Газели» смята передняя часть

У «Газели» смята передняя часть

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Осенью серьезная авария случилась в центре Новосибирска. Рано утром автомобиль Volkswagen Polo врезался в опору освещения напротив дома № 2 по улице Депутатской. От удара автомобиль вспыхнул, в машине были три человека — все они погибли.

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