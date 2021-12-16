«Тойота» столкнулась с грузовиком на трассе под Новосибирском — два человека погибли

Утром 16 декабря в Коченевском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. 2 человека погибли.
Как сообщили в областной Госавтоинспекции, авария произошла около 10:05.
— Водитель-мужчина 1960 года рождения, управляя автомобилем Toyota Spasio, двигался по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны Новосибирска в направлении Омска и на 1362-м км трассы при совершении обгона столкнулся с автомобилем ГАЗ под управлением мужчины 1994 года рождения, — рассказали в ГИБДД.
На месте погибли водитель и 60-летняя пассажирка иномарки. Водитель «Газели» получил различные травмы.
На месте работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются обстоятельства аварии.
Осенью серьезная авария случилась в центре Новосибирска. Рано утром автомобиль Volkswagen Polo врезался в опору освещения напротив дома № 2 по улице Депутатской. От удара автомобиль вспыхнул, в машине были три человека — все они погибли.