Subaru Forester столкнулся с такси Volkswagen Polo в Новосибирске: один из водителей погиб

16 декабря в 02:40 водитель 1985 года рождения на кроссовере Subaru Forester ехал по улице Петухова в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев и у дома
— В результате автомобиль Subaru врезался в дерево и фонарный столб, а его водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.
15 декабря в Первомайском районе столкнулись три машины и грузовик — пострадала девушка. Последствия аварии сняли на видео очевидцы.
15 декабря начальник Главного управления благоустройства и озеленения Новосибирска Юрий Сердюк заявил о недостатке современной техники, которая бы могла распределять «Бионорд» в необходимых пропорциях. Именно из-за этого на дорогах образуется грязь и слякоть, на которую так часто жалуются автомобилисты.