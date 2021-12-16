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Subaru Forester столкнулся с такси Volkswagen Polo в Новосибирске: один из водителей погиб

Смертельное ДТП произошло в ночь на 16 декабря в Кировском районе Новосибирска

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Водитель «Яндекса» в ДТП не пострадал

Водитель «Яндекса» в ДТП не пострадал

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16 декабря в 02:40 водитель 1985 года рождения на кроссовере Subaru Forester ехал по улице Петухова в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев и у дома № 12 столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo с наклейками «Яндекс Go» на борту под управлением водителя 1993 года рождения, который следовал в попутном направлении.

— В результате автомобиль Subaru врезался в дерево и фонарный столб, а его водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

15 декабря в Первомайском районе столкнулись три машины и грузовик — пострадала девушка. Последствия аварии сняли на видео очевидцы.

15 декабря начальник Главного управления благоустройства и озеленения Новосибирска Юрий Сердюк заявил о недостатке современной техники, которая бы могла распределять «Бионорд» в необходимых пропорциях. Именно из-за этого на дорогах образуется грязь и слякоть, на которую так часто жалуются автомобилисты.

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