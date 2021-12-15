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В Первомайском районе столкнулись три машины и грузовик — пострадал человек

Последствия аварии сняли на видео очевидцы

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На месте также заметили автомобиль скорой помощи

На месте также заметили автомобиль скорой помощи

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Вечером в среду, 15 декабря, в Первомайском районе Новосибирска произошло массовое ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика. Пострадала девушка.

В ГИБДД по Новосибирску пояснили, что авария произошла в районе 19 часов. Водитель 1971 года рождения ехал на грузовике Scania по улице Первомайской в сторону улицы Эйхе. У дома № 204 по улице Первомайской он столкнулся с автомобилем Volkswagen под управлением водителя 1973 года рождения, который остановился на нерегулируемом пешеходном переходе и пропускал людей.

— Автомобиль Scania выезжает на полосу встречного движения, где происходит столкновение с автомобилем Range Rover под управлением водителя 1987 года рождения. В это время с автомобилем Range Rover совершает столкновение автомобиль Peugeot под управлением водителя 1957 года рождения, который следовал по улице Первомайской в сторону улицы Героев Революции, — пояснили в ГИБДД.

В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля Range Rover — девушка 1991 года рождения. Ее увезли в больницу с переломом пальца.На месте работает экипаж ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Вечером в четверг, 9 декабря, в Новосибирске на улице Станционной произошло массовое ДТП. Один человек пострадал. Позднее в ГИБДД Новосибирска рассказали подробности происшествия.

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