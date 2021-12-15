В Первомайском районе столкнулись три машины и грузовик — пострадал человек

В ГИБДД по Новосибирску пояснили, что авария произошла в районе 19 часов. Водитель 1971 года рождения ехал на грузовике Scania по улице Первомайской в сторону улицы Эйхе. У дома № 204 по улице Первомайской он столкнулся с автомобилем Volkswagen под управлением водителя 1973 года рождения, который остановился на нерегулируемом пешеходном переходе и пропускал людей.