В аварии на новосибирской трассе погибли три человека — среди них 15-летняя девочка и ее отец

Ночью 13 декабря на трассе в Новосибирской области произошло смертельное ДТП: водитель «Волги» выехал на встречную полосу и въехал в ВАЗ-21102.
Авария произошла в 01:45 на 6-м километре автодороги К-18р
— Водитель автомобиля «Волга», следовавший со стороны Ордынского в сторону Кирзы, выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение с седаном ВАЗ-21102. В результате ДТП погибли три человека, в том числе водитель «Волги» — 37-летний мужчина, водитель ВАЗа — 43-летний мужчина и пассажирка ВАЗа — 15-летняя девочка, — сообщил НГС Сергей Страдымов, начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области.
По данным источника НГС в правоохранительных органах, водитель «Волги» был ранее судим по ч. 1 ст. 264 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшее тяжкий вред здоровью человека). В ВАЗе ехали отец и дочь, учившаяся в 9-м классе.
На месте ДТП работают следователи полиции и сотрудники ГИБДД для выяснения всех обстоятельств происшествия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД НСО.
Утром 13 декабря в Октябрьском районе Новосибирска, в районе остановки «Поселок Энергетиков», Toyota Land Cruiser столкнулась с «Газелью». Сообщение об аварии с фотографиями также появилось на карте 2ГИС. На место ДТП приехали скорая помощь и пожарная машина.
12 декабря в Новосибирске машина слетела с дамбы моста — пугающее ДТП попало на видео.