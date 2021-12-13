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В аварии на новосибирской трассе погибли три человека — среди них 15-летняя девочка и ее отец

Третьим погибшим был водитель, которого прежде судили за нарушение ПДД

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Столкновение произошло из-за выезда «Волги» на встречную полосу движения

Столкновение произошло из-за выезда «Волги» на встречную полосу движения

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Ночью 13 декабря на трассе в Новосибирской области произошло смертельное ДТП: водитель «Волги» выехал на встречную полосу и въехал в ВАЗ-21102.

Авария произошла в 01:45 на 6-м километре автодороги К-18р

— Водитель автомобиля «Волга», следовавший со стороны Ордынского в сторону Кирзы, выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение с седаном ВАЗ-21102. В результате ДТП погибли три человека, в том числе водитель «Волги» — 37-летний мужчина, водитель ВАЗа — 43-летний мужчина и пассажирка ВАЗа — 15-летняя девочка, — сообщил НГС Сергей Страдымов, начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области.

Предположительный виновник ДТП ранее судим за нарушение Правил дорожного движения с тяжким вредом здоровью человека

Предположительный виновник ДТП ранее судим за нарушение Правил дорожного движения с тяжким вредом здоровью человека

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По данным источника НГС в правоохранительных органах, водитель «Волги» был ранее судим по ч. 1 ст. 264 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшее тяжкий вред здоровью человека). В ВАЗе ехали отец и дочь, учившаяся в 9-м классе.

На месте ДТП работают следователи полиции и сотрудники ГИБДД для выяснения всех обстоятельств происшествия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД НСО.

Утром 13 декабря в Октябрьском районе Новосибирска, в районе остановки «Поселок Энергетиков», Toyota Land Cruiser столкнулась с «Газелью». Сообщение об аварии с фотографиями также появилось на карте 2ГИС. На место ДТП приехали скорая помощь и пожарная машина.

12 декабря в Новосибирске машина слетела с дамбы моста — пугающее ДТП попало на видео.

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ВАЗВолгаДТПсмертельное ДТП
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