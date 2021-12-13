В аварии на новосибирской трассе погибли три человека — среди них 15-летняя девочка и ее отец

Утром 13 декабря в Октябрьском районе Новосибирска, в районе остановки «Поселок Энергетиков», Toyota Land Cruiser столкнулась с «Газелью». Сообщение об аварии с фотографиями также появилось на карте 2ГИС. На место ДТП приехали скорая помощь и пожарная машина.



12 декабря в Новосибирске машина слетела с дамбы моста — пугающее ДТП попало на видео.