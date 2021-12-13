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Land Cruiser столкнулся с «Газелью» на Выборной. Очевидцы сообщают о пострадавшем

На месте работали пожарные и скорая помощь

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Машины перегородили дорогу

Машины перегородили дорогу

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Утром 13 декабря в Октябрьском районе Новосибирска, в районе остановки «Поселок Энергетиков», Toyota Land Cruiser столкнулась с «Газелью». Очевидцы сообщают о пострадавших.

Звонок об аварии поступил на пульт дежурному службы 112 в 06:34. Очевидцы рассказали, что недалеко от Выборной, 144/1 столкнулись Toyota Land Cruiser и «Газель». Пострадал один человек, у одной из машин из-под капота шел дым.

Сообщение об аварии с фотографиями также появилось на карте 2ГИС. На кадрах видно, что на место ДТП приехали скорая помощь и пожарная машина.

От места столкновения растянулась пробка

От места столкновения растянулась пробка

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В пятницу, 10 декабря, в Калининском районе Новосибирска произошло столкновение двух иномарок. Тогда с места двух человек увезли в больницу.

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ДТПаварияснег
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