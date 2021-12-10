В Калининском районе столкнулись «Тойота» и «Ниссан» — два человека в больнице

В пятницу, 10 декабря, в Калининском районе Новосибирска произошло столкновение двух иномарок. В ДТП есть пострадавшие.
— Водитель 1992 года рождения на автомобиле «Ниссан-Куб» двигался по улице Богдана Хмельницкого со стороны Бардина в сторону улицы Танковой, в пути следования у дома 24 по улице Богдана Хмельницкого совершил столкновение с автомобилем «Тойота-Калдина», который двигался во встречном направлении, — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.
В результате пострадал водитель «Тойоты» и пассажирка «Ниссана». С травмами головы оба доставлены в больницу. Сейчас обстоятельства произошедшего уточняются.
Вчера поздно вечером в Ленинском районе произошло массовое ДТП, в котором пострадал пешеход.