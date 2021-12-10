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В Калининском районе столкнулись «Тойота» и «Ниссан» — два человека в больнице

Сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства произошедшего

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В пятницу, 10 декабря, в Калининском районе Новосибирска произошло столкновение двух иномарок. В ДТП есть пострадавшие.

— Водитель 1992 года рождения на автомобиле «Ниссан-Куб» двигался по улице Богдана Хмельницкого со стороны Бардина в сторону улицы Танковой, в пути следования у дома 24 по улице Богдана Хмельницкого совершил столкновение с автомобилем «Тойота-Калдина», который двигался во встречном направлении, — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

В результате пострадал водитель «Тойоты» и пассажирка «Ниссана». С травмами головы оба доставлены в больницу. Сейчас обстоятельства произошедшего уточняются.

Вчера поздно вечером в Ленинском районе произошло массовое ДТП, в котором пострадал пешеход.

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ГИБДДавариялобовое ДТП
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