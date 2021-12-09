В Ленинском районе произошло массовое ДТП — один пострадавший в больнице

Вечером в четверг, 9 декабря, в Новосибирске на улице Станционная произошло массовое ДТП. Один человек пострадал.
Последствия аварии на 2-й Станционной, 2/1 сняли очевидцы. На кадрах видно, что проезжую часть перекрывают четыре разбитые машины. Для движения свободна лишь одна полоса.
В пресс-службе ГУ МВД по НСО поделились предварительной информацией о происшествии:
— В 20 часов 40 минут произошло ДТП на ул. 2-й Станционной с участием 4 легковых автомобилей, в котором пострадал 1 человек — мужчина-пассажир. Он доставлен в медицинское учреждение. Его личность, а также обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Вечером в пятницу, 3 декабря, в Советском районе Новосибирска произошло массовое ДТП, в котором пострадали люди.