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В Ленинском районе произошло массовое ДТП — один пострадавший в больнице

На месте работает ГИБДД

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Личность пострадавшего устанавливается

Личность пострадавшего устанавливается

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Вечером в четверг, 9 декабря, в Новосибирске на улице Станционная произошло массовое ДТП. Один человек пострадал.

Последствия аварии на 2-й Станционной, 2/1 сняли очевидцы. На кадрах видно, что проезжую часть перекрывают четыре разбитые машины. Для движения свободна лишь одна полоса.

В пресс-службе ГУ МВД по НСО поделились предварительной информацией о происшествии:

— В 20 часов 40 минут произошло ДТП на ул. 2-й Станционной с участием 4 легковых автомобилей, в котором пострадал 1 человек — мужчина-пассажир. Он доставлен в медицинское учреждение. Его личность, а также обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Вечером в пятницу, 3 декабря, в Советском районе Новосибирска произошло массовое ДТП, в котором пострадали люди.

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