В Новосибирске машина слетела с дамбы моста — пугающее ДТП попало на видео

Накануне вечером, 12 декабря, в Новосибирске с дамбы Октябрьского моста после столкновения слетел седан.
Видео с происшествием попало на регистратор подписчика группы «АСТ-54». По его информации, седан двигался по переправе от площади Лыщинского в сторону правого берега, в какой-то момент его водитель не поделил дорожное пространство с универсалом Nissan. После столкновения седан вылетел с дамбы в сторону стройки нового ЛДС.
Автомобиль, по словам очевидцев на видео, попал на дорогу, никто в происшествии не пострадал.
В ГИБДД Новосибирска сообщили, что не владеют информацией о пострадавших.
— В дежурную часть полка ДПС ГИБДД информация о ДТП не поступала, — ответили корреспонденту НГС в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.
В начале декабря в Новосибирске на Димитровском мосту произошла массовая авария — столкнулись сразу шесть автомобилей.