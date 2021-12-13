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В Новосибирске машина слетела с дамбы моста — пугающее ДТП попало на видео

В ГИБДД информация о происшествии не поступала

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Автомобиль с дамбы слетел на дорогу внизу, в происшествии никто не пострадал

Автомобиль с дамбы слетел на дорогу внизу, в происшествии никто не пострадал

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Накануне вечером, 12 декабря, в Новосибирске с дамбы Октябрьского моста после столкновения слетел седан.

Видео с происшествием попало на регистратор подписчика группы «АСТ-54». По его информации, седан двигался по переправе от площади Лыщинского в сторону правого берега, в какой-то момент его водитель не поделил дорожное пространство с универсалом Nissan. После столкновения седан вылетел с дамбы в сторону стройки нового ЛДС.

Автомобиль, по словам очевидцев на видео, попал на дорогу, никто в происшествии не пострадал.

В ГИБДД Новосибирска сообщили, что не владеют информацией о пострадавших.

— В дежурную часть полка ДПС ГИБДД информация о ДТП не поступала, — ответили корреспонденту НГС в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

В начале декабря в Новосибирске на Димитровском мосту произошла массовая авария — столкнулись сразу шесть автомобилей.

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ДТПмост
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