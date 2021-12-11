«Защиты наших прав практически никакой»: эксперт-наставник «Яндекс.Такси» объяснил, почему бастуют таксисты

Коротко о себе: я работаю в «Яндекс.Такси» с мая прошлого года, вхожу в 1% лучших водителей в Екатеринбурге, являюсь экспертом-наставником сервиса, обучаю коллег-новичков. Я также написал профессиональный курс для водителей, сейчас ожидаю его внедрения в приложение, участвую в некоторых процессах в работе компании. Для моей семьи такси в последние полтора года — основной источник дохода, и я очень много анализирую ситуацию в этом сегменте.

С учетом бизнес-образования, опыта работы на руководящих должностях, а теперь и таксистского по 14–15 часов в день практически без выходных я могу предоставить читателям НГС интересную информацию из первых рук. Пишу по данным из Екатеринбурга, но не думаю, что в Новосибирске ситуация принципиально отличается. Также буду приводить статистику и цифры только по тарифу «Эконом», самому популярному во всех городах. Санкций от «Яндекс.Такси» я не опасаюсь, однако не хотел бы указывать свою фамилию: у меня есть другая работа, с которой могут возникнуть проблемы в случае деанонимизации.