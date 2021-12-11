«Защиты наших прав практически никакой»: эксперт-наставник «Яндекс.Такси» объяснил, почему бастуют таксисты

С начала декабря водители «Яндекс.Такси» в Искитиме, Уфе, Волгограде, Нижнем Новгороде, Сыктывкаре и других городах России проводят забастовки. Они заявляют о падении доходов после смены условий работы. В самой компании-агрегаторе заявляют, что доходы таксистов, напротив, выросли на 30%. Прочитав материалы НГС по этой теме, с редакцией связался эксперт-наставник «Яндекс.Такси» из Екатеринбурга, один из лучших водителей в городе. Он представил свое видение ситуации, основанное на личном опыте. Далее его текст.
Коротко о себе: я работаю в «Яндекс.Такси» с мая прошлого года, вхожу в 1% лучших водителей в Екатеринбурге, являюсь экспертом-наставником сервиса, обучаю коллег-новичков. Я также написал профессиональный курс для водителей, сейчас ожидаю его внедрения в приложение, участвую в некоторых процессах в работе компании. Для моей семьи такси в последние полтора года — основной источник дохода, и я очень много анализирую ситуацию в этом сегменте.
С учетом бизнес-образования, опыта работы на руководящих должностях, а теперь и таксистского по 14–15 часов в день практически без выходных я могу предоставить читателям НГС интересную информацию из первых рук. Пишу по данным из Екатеринбурга, но не думаю, что в Новосибирске ситуация принципиально отличается. Также буду приводить статистику и цифры только по тарифу «Эконом», самому популярному во всех городах. Санкций от «Яндекс.Такси» я не опасаюсь, однако не хотел бы указывать свою фамилию: у меня есть другая работа, с которой могут возникнуть проблемы в случае деанонимизации.
«Рост доходов таксистов на 30% — неправда»
Отвечая бастующим таксистам и пишущим про это СМИ, агрегатор заявил о росте доходов сотрудников на 30% за последний год, сейчас я объясню по пунктам, почему это не соответствует действительности.
«Яндекс» анализирует доход водителей на основании приложения, которым они пользуются. Формула простая: доходы –расходы = прибыль. Доходы — это плата за проезд с пассажира. Расходы — покупка смены (возможность 12 часов не платить сборы агрегатору, в противном случае система забирает 18–18,5% от стоимости каждого заказа), аренда автомобиля в случае отсутствия собственного:
- рост расходов водителей. Выросла стоимость смены «Эконом» приблизительно на 100 рублей за последний год, сейчас она составляет около 900 рублей. Подорожала аренда: рядовые автомобили ранее стоили 1200 рублей за смену, сейчас — 1500 (в среднем). На 10% в среднем за год подорожал бензин. Почти вдвое (с 300 до 500 рублей) выросла цена комплексной мойки автомобиля, самообслуживание на автомойках также подорожало, правда чуть меньше;
- система «Яндекса» видит заправки не на всех АЗС, а только на тех, которые подключены к ней. У агрегатора есть договоры примерно с 30% автозаправок. А мы заправляемся чаще по принципу «там, где ближе», то есть больше половины заправок как минимум система не видит, соответственно, аналитики «Яндекса» не учитывают солидную часть расходов. Хотя могли бы примерно прикинуть по километражу за смену и количеству залитого топлива;
- в своих расчетах «Яндекс» не учитывает расходы на поездку таксиста до пассажира: только перемещение с ним из точки «А» в «Б». Это существенная часть из общей массы затрат водителя;
- Екатеринбург и Новосибирск — города, где межсезонье занимает длительный период времени. Осень и весна — это слякоть и грязь, период, когда необходимо заливать омывающую жидкость. За октябрь–ноябрь я в общей сложности залил 20 литров омывайки, в деньгах — это 1,5 тысячи рублей за два месяца. Цена на эту жидкость тоже выросла, как и на всё;
- еще один неучтенный источник наших расходов — оплата штрафов. В крупных городах установлено множество камер фото- и видеофиксации. Даже опытный сконцентрированный водитель, соблюдающий правила, накатывая 300–400 км в день, не может избежать штрафов. Он является участником движения, и не всё зависит от него. Бывают ситуации, когда ты выезжаешь за стоп-линию или совершаешь поворот в нарушении правил просто для предотвращения ДТП. Избежать этого просто невозможно. Оплата штрафов — неизбежная статья расходов, так называемые профессиональные издержки.
Вышеперечисленное — реальные статьи расходов водителей, существенную часть из них не учитывает система «Яндекса». Последнее повышение цены минуты поездки произошло в марте 2021 года, с тех пор цены на всё поднялись из-за инфляции. Так откуда рост доходов на 30% за год взялся? Последнее заявление «Яндекс.Такси» в ответ на протесты попросту не выдерживает критики.
О социальной и профессиональной ответственности
«Яндекс.Такси» — это коммерческая структура, которая не стремится, чтобы таксисты зарабатывали больше, целью является лишь увеличение собственной прибыли. Это видно по росту комиссий и смены. Вместо того, чтобы делиться с водителями доходами пропорционально, водителей стимулирует перерабатывать невысокая оплата труда.
Максимально допустимые 16 часов в сутки — это серьезный физический износ, я так сам работал. Через неделю–две у тебя возникают проблемы, падает концентрация, на перекрестке на долю секунды могут закрываться глаза. Периодически система присылает сообщения типа: «Дорогой, ты делал в неделю 100 заказов, сделаешь 120 — мы накинем тебе 5000 рублей». Водитель хочет заработать, пытаясь получить этот бонус, из-за этого в конечном итоге страдает безопасность пассажиров, а ведь это — миллионы людей ежедневно. Отмечу, что каждую смену водитель подвергается и психологическому воздействию от других участников движения.
Вся эта сфера регулируется не государством, а лишь внутренними правилами агрегатора, который творит всё, что захочет. Профсоюзы таксистов по сути ничего не решают, судя по тому, с чем мы сталкиваемся: защиты наших прав практически никакой.
В завершении хотелось бы обратиться и к водителям. Если мы хотим зарабатывать больше, это не значит, что «Яндекс» должен взять и подарить эти деньги. Мы должны расти в квалификации, точки роста есть всегда. Даже в сегодняшних реалиях можно мучиться 12 часов за тысячу, а можно зарабатывать 3–5 тысяч в день. Год назад, когда я убивался по 16 часов в день, у меня выходило по 150 тысяч в месяц. Если ты вырос в системе и переходишь на новый тариф, например на «Комфорт», у тебя будет больше времени на отдых при доходе не меньше предыдущего. То есть профессионализм и заработки можно нарастить и улучшить собственные условия труда, если есть желание.