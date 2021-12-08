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В Новосибирске отремонтировали участок Димитровского моста, где ночью пробили колеса десятки машин

Всего за три часа колеса повредили минимум 14 автомобилей

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Ночью здесь пробили колеса минимум 14 автомобилей. Некоторые водители пытались дождаться ДПС, чтобы зафиксировать повреждения, а кто-то смирился и поехал дальше

Ночью здесь пробили колеса минимум 14 автомобилей. Некоторые водители пытались дождаться ДПС, чтобы зафиксировать повреждения, а кто-то смирился и поехал дальше

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На Димитровском мосту в Новосибирске заделали ямы, в которых сегодня ночью, 8 декабря, десятки авто повредили колеса. Всего за три часа колеса пробили минимум 14 машин. При этом некоторые водители пытались дождаться ДПС, чтобы зафиксировать повреждения, а кто-то махнул рукой и поехал дальше.

— У ямы острые края: бока срезает напрочь. Я тоже один из таких, кто пробил новые зимние колеса, — рассказал один из пострадавших.

К вечеру ямы заделали. Теперь дорога выглядит более ровной. Судите сами.

Ям с острыми краями уже не видно

Ям с острыми краями уже не видно

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В октябре на улице Фрунзе автомобили провалились вместе с асфальтом в воду. После этого владельцы авто не могли связаться с компанией, ответственной за участок.

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Димитровский мостпровалился асфальтремонт дороги
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