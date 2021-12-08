В Новосибирске отремонтировали участок Димитровского моста, где ночью пробили колеса десятки машин

На Димитровском мосту в Новосибирске заделали ямы, в которых сегодня ночью, 8 декабря, десятки авто повредили колеса. Всего за три часа колеса пробили минимум 14 машин. При этом некоторые водители пытались дождаться ДПС, чтобы зафиксировать повреждения, а кто-то махнул рукой и поехал дальше.
— У ямы острые края: бока срезает напрочь. Я тоже один из таких, кто пробил новые зимние колеса, — рассказал один из пострадавших.
К вечеру ямы заделали. Теперь дорога выглядит более ровной. Судите сами.
В октябре на улице Фрунзе автомобили провалились вместе с асфальтом в воду. После этого владельцы авто не могли связаться с компанией, ответственной за участок.