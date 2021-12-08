Ответ забастовщикам: в «Яндекс.Такси» объяснили, почему изменили условия работы

В «Яндекс.Такси» прокомментировали забастовку таксистов в Искитиме, которая проходит с начала этой недели. С понедельника больше 100 водителей не вышли на работу из-за изменений в условиях оплаты.

В частности, водители рассказали, что агрегатор убрал «недельные смены», которые позволяли 7 дней брать заказы без комиссии. Как сообщили в «Яндекс.Такси», чтобы окупить такую смену в 168 часов, водителям приходилось работать по 50 часов в неделю.

— У многих, кто покупал такие смены, это не получалось, и водители теряли в деньгах. Разделить длинную «недельную» смену на несколько частей и воспользоваться ею позднее было невозможно, в итоге длинные смены сгорали, — объяснили отмену такого формата в пресс-службе агрегатора.