Ответ забастовщикам: в «Яндекс.Такси» объяснили, почему изменили условия работы

В «Яндекс.Такси» прокомментировали забастовку таксистов в Искитиме, которая проходит с начала этой недели. С понедельника больше 100 водителей не вышли на работу из-за изменений в условиях оплаты.
В частности, водители рассказали, что агрегатор убрал «недельные смены», которые позволяли 7 дней брать заказы без комиссии. Как сообщили в «Яндекс.Такси», чтобы окупить такую смену в 168 часов, водителям приходилось работать по 50 часов в неделю.
— У многих, кто покупал такие смены, это не получалось, и водители теряли в деньгах. Разделить длинную «недельную» смену на несколько частей и воспользоваться ею позднее было невозможно, в итоге длинные смены сгорали, — объяснили отмену такого формата в пресс-службе агрегатора.
Как рассказали в «Яндекс.Такси», в приложении работают мотивационные программы для поддержки водителей. Условия таких программ в каждом городе разные, и они могут меняться исходя из ситуации в городе.
— Мы всегда следим за тем, чтобы суммарный доход водителя как минимум не ухудшался, а условия выполнения заказов были бы для них эффективны, — добавили в агрегаторе.
Кроме того, пресс-служба прокомментировала информацию о ложных заказах в Искитиме. По данным некоторых водителей, забастовщики оформляли их, чтобы привлечь большее количество людей к протесту. В агрегаторе заявили, что регистрируют все ложные заказы.
— Каждый случай ложного заказа фиксируется. Если кто-то многократно заказывает машины, а потом отменяет заказы и не едет, — в таких случаях доступ в сервис может быть временно ограничен. Для минимизации ущерба от ложных вызовов используются алгоритмы машинного обучения, — сообщили в «Яндексе».
Подробнее о том, как и почему бастуют искитимские таксисты, мы рассказывали здесь.