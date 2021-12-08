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На площади Маркса трамвай сошел с рельсов — за ним выстроилась очередь из других

На картах отражались четыре состава

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Утром добраться до работы пассажирам трамваев было непросто

Утром добраться до работы пассажирам трамваев было непросто

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В Новосибирске на площади Маркса остановилось движение трамваев. Инцидент произошел сегодня, 8 декабря, утром около 9:30.

Как рассказал журналист НГС Стас Соколов, один из вагонов съехал с рельсов. Из-за него сзади собралась целая вереница трамваев.

Продолжать движение трамвай не мог

Продолжать движение трамвай не мог

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На карте ЦУГАЭТ отображалось, что как минимум четыре трамвая маршрутов №15 и №18 находились на площади Маркса.

На площади Маркса останавливаются маршруты №15 и №18

На площади Маркса останавливаются маршруты №15 и №18

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НГС публиковал видео, как однажды вечером в Дзержинском районе Новосибирска толпе пассажиров пришлось толкать троллейбус.

Днем в субботу, 4 декабря, в Кировском районе Новосибирска трактор врезался в трамвай № 2, который отъезжал от остановки.

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сошел с рельсовтрамвай
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