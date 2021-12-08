На площади Маркса трамвай сошел с рельсов — за ним выстроилась очередь из других

В Новосибирске на площади Маркса остановилось движение трамваев. Инцидент произошел сегодня, 8 декабря, утром около 9:30.
Как рассказал журналист НГС Стас Соколов, один из вагонов съехал с рельсов. Из-за него сзади собралась целая вереница трамваев.
На карте ЦУГАЭТ отображалось, что как минимум четыре трамвая маршрутов №15 и №18 находились на площади Маркса.
НГС публиковал видео, как однажды вечером в Дзержинском районе Новосибирска толпе пассажиров пришлось толкать троллейбус.
Днем в субботу, 4 декабря, в Кировском районе Новосибирска трактор врезался в трамвай № 2, который отъезжал от остановки.