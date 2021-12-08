Как я снег в городе чистил. Авторедактор НГС испытал новых снегоуборочных «роботов» — что за техника и спасет ли Новосибирск

Ну и о финансах. Вся эта партия техники обошлась бюджету Новосибирска в 100 миллионов рублей — это 8 спецмашин ГАЗон, 11 погрузчиков ЧЕТРА и 3 погрузчика BAUMECH.

Почитайте еще о том, как авторедактор НГС Дмитрий Косенко добился через «Госуслуги» чистки парковочного кармана.