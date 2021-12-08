Как я снег в городе чистил. Авторедактор НГС испытал новых снегоуборочных «роботов» — что за техника и спасет ли Новосибирск

Недавно в Новосибирск поступила новая снегоуборочная техника — это современные спецмашины на базе грузовика ГАЗон NEXT, мини погрузчики ЧЕТРА для уборки тротуаров и компактные маневренные мини-погрузчики BAUMECH, которые мы назвали «роботами» — ими можно управлять, просто шагая рядом. Вся техника закуплена у отечественных производителей — авторедактор НГС Дмитрий Косенко лично проверил, как это — «убирать снег».
Название BAUMECH хоть и звучит по-немецки, но в действительности это отечественная техника, мало того — новосибирская. Здесь на местном предприятии придумали, здесь собирают. Этот «робот» BAUMECH ML-01 нужен для того, чтобы ликвидировать ручной труд в самых тесных условиях — на тротуарах, в недоступных местах дорожной сети, на мостах, в каких-то закутках.
— Для работы в стесненных условиях, где ширина проезжей части не дает возможности другой технике. Ковш метровый специально, чтобы в стесненных условиях облегчить труд дорожных рабочих. Сколько там дорожник лопатой пройдет, или техника с ротором или ковшом. Уходим потихоньку от труда людского, — рассказывает Эдуард Одриховский, главный инженер Д
Весит эта штуковина 850 килограмм, а поднять может тонну. Силовая установка — бензиновый двигатель Yamaha MX400, который ставится на мотоблоки. Погрузчик комплектуется ковшом для уборки снега, щеткой для очистки, ротором для отбрасывания снега — дальность выброса 10 метров.
Управлять «роботом» просто — два рычага (на каждую гусеницу), потянул их вперед — аппарат поехал вперед, потянул назад — поехал назад. Можно идти рядом с погрузчиком, можно встать на специальную подножку.
Мини-погрузчик ЧЕТРА МК
А зимой работает с ковшом и со снегоротором. Грузоподъемность у погрузчика 1200 килограмм, ширина стандартного ковша 2 метра (может заехать в проём 2,1 метра), двигатель — японский дизель Kubota V3300 мощностью 7
В принципе, это универсальная штука — хоть снег убирать, хоть грузить. На четырех колесах моментально разворачивается на месте. Для водителя тут — теплая кабина, джойстики управления и дополнительная светотехника для работы ночью.
Ну и тяжелая артиллерия — комбинированная дорожная машина на базе ГАЗовского ГАЗон NEXT, всё специальное оборудование на которой выполнено заводом «Кургандормаш». Работает круглый год, может чистить, поливать, сдвигать снег, разбрасывать песок.
— Они интересны чем — сменой оборудования. Летом с бочкой, со щеткой, с орошением идет, а зимой мы бочку снимаем, идет как песочник. Можно двухкомпонентный «Бионорд» засыпать: в кузов в гранулах, а в баки жидкий. При движении «Бионорд» жидкий с твердым смешивается и быстрее вступает в реакцию. Настраивается всё через пульт, можно от 10 грамм на квадратный метр до 300 грамм, — объясняет Эдуард Одриховский, главный инженер ДЭ
Инженер отмечает, что техника поступает новая, а рабочих рук на нее не хватает — дорожные предприятия в Новосибирске испытывают нехватку кадров. Людей, конечно, приглашают, размещают вакансии, но нехватка постоянная — «все в блогеры да в "Инстаграмы" подались».
ГАЗон NEXT с маркировкой 8.7 (это грузоподъемность в тоннах) оснащен двигателем Я
А это сердце именно дорожно-уборочного функционала этого автомобиля — пульт управления различным оборудованием. Подъем ковша, включение щетки, управление световыми приборами
Ну и о финансах. Вся эта партия техники обошлась бюджету Новосибирска в 100 миллионов рублей — это 8 спецмашин ГАЗон, 11 погрузчиков ЧЕТРА и 3 погрузчика BAUMECH.
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