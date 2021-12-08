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Как я снег в городе чистил. Авторедактор НГС испытал новых снегоуборочных «роботов» — что за техника и спасет ли Новосибирск

Обзор новой снегоуборочной техники, на которую потратили 100 миллионов

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Чистим снег снегоротором

Чистим снег снегоротором

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Недавно в Новосибирск поступила новая снегоуборочная техника — это современные спецмашины на базе грузовика ГАЗон NEXT, мини погрузчики ЧЕТРА для уборки тротуаров и компактные маневренные мини-погрузчики BAUMECH, которые мы назвали «роботами» — ими можно управлять, просто шагая рядом. Вся техника закуплена у отечественных производителей — авторедактор НГС Дмитрий Косенко лично проверил, как это — «убирать снег».

BAUMECH — местный бренд

BAUMECH — местный бренд

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Название BAUMECH хоть и звучит по-немецки, но в действительности это отечественная техника, мало того — новосибирская. Здесь на местном предприятии придумали, здесь собирают. Этот «робот» BAUMECH ML-01 нужен для того, чтобы ликвидировать ручной труд в самых тесных условиях — на тротуарах, в недоступных местах дорожной сети, на мостах, в каких-то закутках.

Идет очистка тротуара

Идет очистка тротуара

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— Для работы в стесненных условиях, где ширина проезжей части не дает возможности другой технике. Ковш метровый специально, чтобы в стесненных условиях облегчить труд дорожных рабочих. Сколько там дорожник лопатой пройдет, или техника с ротором или ковшом. Уходим потихоньку от труда людского, — рассказывает Эдуард Одриховский, главный инженер ДЭУ-1 Новосибирска.

Грузоподьемность — 1 тонна

Грузоподьемность — 1 тонна

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Весит эта штуковина 850 килограмм, а поднять может тонну. Силовая установка — бензиновый двигатель Yamaha MX400, который ставится на мотоблоки. Погрузчик комплектуется ковшом для уборки снега, щеткой для очистки, ротором для отбрасывания снега — дальность выброса 10 метров.

Управление очень простое

Управление очень простое

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Управлять «роботом» просто — два рычага (на каждую гусеницу), потянул их вперед — аппарат поехал вперед, потянул назад — поехал назад. Можно идти рядом с погрузчиком, можно встать на специальную подножку.

ЧЕТРА — техника из Чебоксар

ЧЕТРА — техника из Чебоксар

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Мини-погрузчик ЧЕТРА МКСМ-1200А — произведение чебоксарских машиностроителей, такой аппарат предназначен для работы в основном на тротуарах. В теплый период он может чистить асфальт летней щеткой, грузить мусор, пыль, грязь.

Погрузчик работает на дизеле

Погрузчик работает на дизеле

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А зимой работает с ковшом и со снегоротором. Грузоподъемность у погрузчика 1200 килограмм, ширина стандартного ковша 2 метра (может заехать в проём 2,1 метра), двигатель — японский дизель Kubota V3300 мощностью 75 л. с.

Есть дополнительный свет

Есть дополнительный свет

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В принципе, это универсальная штука — хоть снег убирать, хоть грузить. На четырех колесах моментально разворачивается на месте. Для водителя тут — теплая кабина, джойстики управления и дополнительная светотехника для работы ночью.

ГАЗон NEXT на все сезоны

ГАЗон NEXT на все сезоны

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Ну и тяжелая артиллерия — комбинированная дорожная машина на базе ГАЗовского ГАЗон NEXT, всё специальное оборудование на которой выполнено заводом «Кургандормаш». Работает круглый год, может чистить, поливать, сдвигать снег, разбрасывать песок.

Может поливать, может посыпать

Может поливать, может посыпать

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— Они интересны чем — сменой оборудования. Летом с бочкой, со щеткой, с орошением идет, а зимой мы бочку снимаем, идет как песочник. Можно двухкомпонентный «Бионорд» засыпать: в кузов в гранулах, а в баки жидкий. При движении «Бионорд» жидкий с твердым смешивается и быстрее вступает в реакцию. Настраивается всё через пульт, можно от 10 грамм на квадратный метр до 300 грамм, — объясняет Эдуард Одриховский, главный инженер ДЭУ-1 Новосибирска.

На дорожную технику нужны рабочие

На дорожную технику нужны рабочие

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Инженер отмечает, что техника поступает новая, а рабочих рук на нее не хватает — дорожные предприятия в Новосибирске испытывают нехватку кадров. Людей, конечно, приглашают, размещают вакансии, но нехватка постоянная — «все в блогеры да в "Инстаграмы" подались».

Машина оснащена дизелем 4,4 литра

Машина оснащена дизелем 4,4 литра

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ГАЗон NEXT с маркировкой 8.7 (это грузоподъемность в тоннах) оснащен двигателем ЯМЗ-534 — дизель объемом 4,4 литра, выдающий 160 «лошадей». Механическая коробка передач, скромная, но современная кабина — трудись не хочу.

Пульт управления оборудованием

Пульт управления оборудованием

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А это сердце именно дорожно-уборочного функционала этого автомобиля — пульт управления различным оборудованием. Подъем ковша, включение щетки, управление световыми приборами и т. д. — всё под правой рукой водителя.

Партия техники стоила 100 млн рублей

Партия техники стоила 100 млн рублей

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Ну и о финансах. Вся эта партия техники обошлась бюджету Новосибирска в 100 миллионов рублей — это 8 спецмашин ГАЗон, 11 погрузчиков ЧЕТРА и 3 погрузчика BAUMECH.

Почитайте еще о том, как авторедактор НГС Дмитрий Косенко добился через «Госуслуги» чистки парковочного кармана.

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дорожная техникауборка снегадороги
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