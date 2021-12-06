Мэрия не будет менять режим работы светофора на Станционной, где КАМАЗ протаранил троллейбус

Мэрия Новосибирска не будет менять режим работы светофора на перекрестке улицы Станционной, 21. В конце ноября местный житель пожаловался, что он не вовремя переключает сигналы, из-за чего на этом участке регулярно бьются машины.

Последнее ДТП произошло ночью 29 ноября. КАМАЗ, груженный лесом, врезался в троллейбус.

— На Станционной, 21 из-за рассинхронизации встречных потоков у нас постоянно бьются автомобили. Груженый КАМАЗ (полуприцеп с лесом) дождался, пока у потока по направлению в город будет красный, и начал поворачивать. Троллейбус ехал из города на зеленый. Водитель неместный, видимо, не знает всех особенностей. КАМАЗ начал разворачиваться. Они очень сильно ударились, — рассказывал читатель НГС.