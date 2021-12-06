Мэрия не будет менять режим работы светофора на Станционной, где КАМАЗ протаранил троллейбус

Мэрия Новосибирска не будет менять режим работы светофора на перекрестке улицы Станционной, 21. В конце ноября местный житель пожаловался, что он не вовремя переключает сигналы, из-за чего на этом участке регулярно бьются машины.
Последнее ДТП произошло ночью 29 ноября. КАМАЗ, груженный лесом, врезался в троллейбус.
— На Станционной, 21 из-за рассинхронизации встречных потоков у нас постоянно бьются автомобили. Груженый КАМАЗ (полуприцеп с лесом) дождался, пока у потока по направлению в город будет красный, и начал поворачивать. Троллейбус ехал из города на зеленый. Водитель неместный, видимо, не знает всех особенностей. КАМАЗ начал разворачиваться. Они очень сильно ударились, — рассказывал читатель НГС.
Но это не первое нарекание к этому светофору. Ранее на перекрестке столкнулись кроссовер и седан, что тоже попало на видео.
В мэрии на запрос корреспондента НГС ответили, что этот перекресток не является местом концентрации ДТП и его режим работы соответствует всем нормам.
— Время горения зеленого сигнала со стороны улицы
Это не первая жалоба на работу светофоров в городе. Автомобилисты и пешеходы продолжают выявлять недостатки в организации дорожного движения в городе — на этот раз читатели НГС обратили внимание на новые светофоры, которые работают нелогично, опасно, неэффективно или вводят в заблуждение. Подробнее о таких светофорных объектах на Большевистской и на Немировича-Данченко в нашем материале.
Материал НГС о неправильных светофорах вызвал широкий отклик среди наших читателей — они привели свои примеры таких светофоров, которые работают нелогично и провоцируют ДТП. Светофор на улице Станционной попал в эту подборку с другой аварией.