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На содержание муниципальных платных парковок в Новосибирске потратят почти 5 миллионов рублей

Подрядчик должен будет обслуживать паркоматы в течение года

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Муниципальные парковки, которые будет обслуживать подрядчик, находятся на Красном проспекте

Муниципальные парковки, которые будет обслуживать подрядчик, находятся на Красном проспекте

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Городской центр организации дорожного движения объявил аукцион на техническое обслуживание платных парковок в Новосибирске. Максимальная цена контракта составила 4,7 миллиона рублей.

— Автоматическая информационная система парковки предназначена для автоматизации процессов управления парковочным пространством, создания возможности для комфортного передвижения пешеходов, средств общественного транспорта и автомобилей на уличной дорожной сети города Новосибирска, — говорится в документации об аукционе на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет обновлять прошивки парковочного комплекса, проверять работоспособность паркоматов, их связь с информационной системой, устанавливать и настраивать обновления на программно-аппаратный комплекс. В обязанности победителя торгов также входит ремонт сломанного оборудования.

Парковки, которые будет обслуживать подрядчик, находятся на Красном проспекте. ГЦОДД заключит контракт на весь 2022 год.

В ноябре обозреватель НГС Анна Богданова взяла интервью у замначальника по перевозкам мэрии Новосибирска Михаила Никулина. Он ответил на самые волнующие вопросы о системе общественного транспорта и рассказал, какие проблемы возникают из-за парковок в центре города.

Летом мы рассказывали о том, что за год работы платные парковки на Красном проспекте принесли бюджет 13 миллионов рублей. Почитайте в репортаже авторедактора НГС, как они работают.

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