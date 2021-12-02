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«Надо делать это аккуратно»: мэр Новосибирска — о повышении цен на проезд

Цены на проезд повысят 15 декабря

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По мнению мэра, при повышении тарифов нужно помнить про социальные последствия

По мнению мэра, при повышении тарифов нужно помнить про социальные последствия

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть считает, что тарифы на транспорт нужно повышать постепенно, чтобы не вызвать негатив горожан.

— Ни у кого не вызывает сомнений, что необходимо повышать тарифы на транспорт. Надо делать это аккуратно, в соответствии с ростом инфляции. Это неизбежно, это закон экономики. Если мы этого делать не будем, то тогда действительно в конечном итоге всё придет к тому, что амортизационный износ нашего общественного транспорта будет очень высоким будут печальные последствия, — прокомментировал на еженедельной пресс-конференции мэр Анатолий Локоть.

При этом повышение любого тарифа, по его мнению, — это не только экономическая, но и социальная составляющая.

— Надо понимать, что тарифы имеют и социальные последствия. Поэтому без учета этого фактора решения принимать невозможно. Мы должны понимать, что всякое повышение соответствует доходам нашего населения и не будет негативных последствий при повышении стоимости проезда, — уточнил мэр.

С 15 декабря в Новосибирске поднимают цены на проезд в городском общественном транспорте. Проезд

в метрополитене будет стоить 27 рублей, а автобусах — 26 рублей, в трамваях и троллейбусах — 25 рублей.

СЮЖЕТ

Рост тарифов на проезд

Такое решение 30 ноября принял департамент по тарифам Новосибирской области. С его решением не согласились перевозчики и представители минтранса. А губернатор Андрей Травников сказал, что повышение цен на проезд необходимо, чтобы потом избежать резкого скачка.

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общественный транспортповышение цен на проезд
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