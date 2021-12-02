«Надо делать это аккуратно»: мэр Новосибирска — о повышении цен на проезд

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть считает, что тарифы на транспорт нужно повышать постепенно, чтобы не вызвать негатив горожан.



— Ни у кого не вызывает сомнений, что необходимо повышать тарифы на транспорт. Надо делать это аккуратно, в соответствии с ростом инфляции. Это неизбежно, это закон экономики. Если мы этого делать не будем, то тогда действительно в конечном итоге всё придет к тому, что амортизационный износ нашего общественного транспорта будет очень высоким будут печальные последствия, — прокомментировал на еженедельной пресс-конференции мэр Анатолий Локоть.