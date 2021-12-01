«Он матом покрыл весь автобус»: в Новосибирске пассажиры выгнали из салона мужчину без маски

В Новосибирске вновь произошел скандал в автобусе маршрута
Скандал попал на видео, которое было опубликовано в группе «Подслушано Первомайка». На нем несколько женщин предлагает мужчине маску, чтобы он ее надел и автобус продолжил движение. Пассажир в ответ ведет себя агрессивно и матерится.
— Сначала из-за бабки без маски стоял автобус, а потом вот этот мужчина. Кондуктор его просила надеть маску остановки три, — рассказала корреспонденту НГС автор видео. — Любой будет не в восторге, что везде люди в общественных пространствах не носят маски и не уважают других людей. Это очень некрасиво. Он еще и матом покрыл весь автобус/
Другие пассажиры смогли заставить мужчину выйти из автобуса, он упирался около 5 минут, но потом сдался. Поэтому вмешательство полиции не потребовалось.
Редакция НГС обратилась в мэрию Новосибирска с просьбой рассказать, как часто на маршруте
Два дня назад в Новосибирске в автобусе того же маршрута утром разгорелся скандал из-за отказа одной из пассажирок надеть маску. Автобус остановился в районе площади Ленина и не уезжал с места более часа.