«Он матом покрыл весь автобус»: в Новосибирске пассажиры выгнали из салона мужчину без маски

— Сначала из-за бабки без маски стоял автобус, а потом вот этот мужчина. Кондуктор его просила надеть маску остановки три, — рассказала корреспонденту НГС автор видео. — Любой будет не в восторге, что везде люди в общественных пространствах не носят маски и не уважают других людей. Это очень некрасиво. Он еще и матом покрыл весь автобус/

