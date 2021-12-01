1 декабря среда
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 7/10
usd 74.89
eur 84.82
Тема дняЗатулинка и Северо-Чемской остались без тепла
Все новости
Все новости

«Он матом покрыл весь автобус»: в Новосибирске пассажиры выгнали из салона мужчину без маски

Он успел проехать три остановки перед тем, как его высадили

1 460
43Обсудить

Поделиться

Мужчину вынудили покинуть автобус после того, как он отказался от предложенных масок

Мужчину вынудили покинуть автобус после того, как он отказался от предложенных масок

Поделиться

В Новосибирске вновь произошел скандал в автобусе маршрута № 54. Он остановился из-за пассажира, который отказался надевать маску. Инцидент произошел сегодня, 1 декабря, около 15:30.

Скандал попал на видео, которое было опубликовано в группе «Подслушано Первомайка». На нем несколько женщин предлагает мужчине маску, чтобы он ее надел и автобус продолжил движение. Пассажир в ответ ведет себя агрессивно и матерится.

— Сначала из-за бабки без маски стоял автобус, а потом вот этот мужчина. Кондуктор его просила надеть маску остановки три, — рассказала корреспонденту НГС автор видео. — Любой будет не в восторге, что везде люди в общественных пространствах не носят маски и не уважают других людей. Это очень некрасиво. Он еще и матом покрыл весь автобус/

Другие пассажиры смогли заставить мужчину выйти из автобуса, он упирался около 5 минут, но потом сдался. Поэтому вмешательство полиции не потребовалось.

Редакция НГС обратилась в мэрию Новосибирска с просьбой рассказать, как часто на маршруте № 54 происходят подобные инциденты.

Два дня назад в Новосибирске в автобусе того же маршрута утром разгорелся скандал из-за отказа одной из пассажирок надеть маску. Автобус остановился в районе площади Ленина и не уезжал с места более часа.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

автобусмасочный режим
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться