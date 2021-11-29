«Все просили, чтобы она надела маску»: в Новосибирске автобус простоял более часа из-за конфликтной пассажирки

В Новосибирске в автобусе № 54 сегодня, 29 ноября, утром разгорелся скандал из-за отказа одной из пассажирок надеть маску. Автобус остановился в районе площади Ленина и не уезжал с места более часа.

Об этом инциденте рассказала в группе «КСМ, Березовое и Сокольники» свидетельница происшествия.

— Просто кондуктор попросил пассажирку надеть маску, а та отказалась и не надевала. Остановили автобус. Водитель вызвал полицию. Просили все пассажиры, чтоб она надела маску. Из-за нее люди опаздывали по делам. Пассажирка говорила, что ходила к губернатору и он сказал, что ничего не подписывал. Потом приехала полиция, она отказалась надевать маску. Пассажирка сказала, что мы подопытные кролики, что нас заставляют надевать маски и прививаться, — уточнила корреспонденту НГС женщина, которая стала свидетельницей конфликта. — Больше часа простояли, она все ходила фотографировала. Полиция приехала, что дальше произошло я не знаю, я ушла.

