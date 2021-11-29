«Все просили, чтобы она надела маску»: в Новосибирске автобус простоял более часа из-за конфликтной пассажирки

В Новосибирске в автобусе
Об этом инциденте рассказала в группе «КСМ, Березовое и Сокольники» свидетельница происшествия.
— Просто кондуктор попросил пассажирку надеть маску, а та отказалась и не надевала. Остановили автобус. Водитель вызвал полицию. Просили все пассажиры, чтоб она надела маску. Из-за нее люди опаздывали по делам. Пассажирка говорила, что ходила к губернатору и он сказал, что ничего не подписывал. Потом приехала полиция, она отказалась надевать маску. Пассажирка сказала, что мы подопытные кролики, что нас заставляют надевать маски и прививаться, — уточнила корреспонденту НГС женщина, которая стала свидетельницей конфликта. — Больше часа простояли, она все ходила фотографировала. Полиция приехала, что дальше произошло я не знаю, я ушла.
Как стало известно корреспонденту НГС от источника, знакомого с ситуацией, автобус действительно простоял больше часа из-за женщины, отказавшейся надеть маску.
В диспетчерской ПАТП-4 отказались официально комментировать ситуацию, попросив обратиться за комментариями в полицию. Редакция НГС также обратилась за комментариями в мэрию Новосибирска.
Автобус
В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что уточняют информацию.
На прошлой неделе в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково задержан заслуженный тренер России по плаванию Александр Ильин, который возвращался с чемпионата России на короткой воде из-за отказа надеть маску.