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«Все просили, чтобы она надела маску»: в Новосибирске автобус простоял более часа из-за конфликтной пассажирки

Скандал произошел на маршруте № 54

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Скандал разгорелся сегодня утром

Скандал разгорелся сегодня утром

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В Новосибирске в автобусе № 54 сегодня, 29 ноября, утром разгорелся скандал из-за отказа одной из пассажирок надеть маску. Автобус остановился в районе площади Ленина и не уезжал с места более часа.

Об этом инциденте рассказала в группе «КСМ, Березовое и Сокольники» свидетельница происшествия.

— Просто кондуктор попросил пассажирку надеть маску, а та отказалась и не надевала. Остановили автобус. Водитель вызвал полицию. Просили все пассажиры, чтоб она надела маску. Из-за нее люди опаздывали по делам. Пассажирка говорила, что ходила к губернатору и он сказал, что ничего не подписывал. Потом приехала полиция, она отказалась надевать маску. Пассажирка сказала, что мы подопытные кролики, что нас заставляют надевать маски и прививаться, — уточнила корреспонденту НГС женщина, которая стала свидетельницей конфликта. — Больше часа простояли, она все ходила фотографировала. Полиция приехала, что дальше произошло я не знаю, я ушла.

Как стало известно корреспонденту НГС от источника, знакомого с ситуацией, автобус действительно простоял больше часа из-за женщины, отказавшейся надеть маску.

В диспетчерской ПАТП-4 отказались официально комментировать ситуацию, попросив обратиться за комментариями в полицию. Редакция НГС также обратилась за комментариями в мэрию Новосибирска.

Автобус № 54 следует по маршруту с улицы Твардовского в Первомайском районе до вокзала Новосибирск-Главный.

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что уточняют информацию.

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково задержан заслуженный тренер России по плаванию Александр Ильин, который возвращался с чемпионата России на короткой воде из-за отказа надеть маску.

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