«Это что за беспредел?»: почему водители массово жалуются на улицу Волочаевскую — фоторепортаж с места

После репортажа об открытии новой дороги на Родниках горожане массово пожаловались на ситуацию с улицей Волочаевской: после ремонта и обособления трамвайных путей там стало сложнее проехать. Кроме того, в конце ноября начались работы по обустройству колодцев на обочинах, что тоже затрудняет проезд. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко лично проверил улицу. Что там не так?
Жалобы на состояние Волочаевской после ремонта возникали и ранее, а сейчас наши читатели возмутились еще и новыми раскопками в морозы и снег:
— После реконструкции трамвайных путей на Волочаевской про эту улицу можно забыть — проезжая часть специально сужена до двух узких полос (чтобы выделить место для расширенных трамвайных путей), где и летом-то сложно ехать в два ряда, а зимой, учитывая, что там снег за зиму ни разу не убирался, и вовсе невозможно. И всё это ради трамвая
— 22 ноября на Волочаевской впервые увидел, как трамвай задним ходом вытягивал застрявшую пожарную машину. Привет реализаторам. Как во время пробок будут выезжать автомобили специальных служб? А если будут смерти от непроезда скорой или пожарной машины? Считаю, должна быть уголовная ответственность, — рассказывает читатель под ником Ком.
— Ладно, люди уже смирились, что покрытие тротуаров уложили в снег, но исполнитель пошел дальше. Они раскопали весь только что уложенный асфальт, решив делать сливы. Это что за беспредел? Изначально этого нельзя было сделать? Теперь на Волочаевской — по одной полосе, так как ямы разрыли очень большие, — возмущается читатель Гость.
— Сегодня ехал на трамвае по замененным рельсам. Кто их принимал? Ждут, пока трамвай какой-нибудь перевернется или сойдет с рельс? Аварий за лето было множество. Бордюры просто раскиданы по дороге и обочинам, — рассказывает Сергей.
На Волочаевской действительно в этом году частично заменили рельсы, о чем НГС рассказывал заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин. Пути отгородили
Так что же сейчас происходит на этой многострадальной улице? Поворачиваем на нее с проспекта Дзержинского, пока всё хорошо, ширина дороги — достаточная для двух полноценных полос.
Наблюдаем бордюры трамвайных путей, оформленные кучами снега, — да, через такие машина вряд ли заедет.
В целом покрытие неплохое и даже почти чистое в левой полосе. Пока еще можно ехать в два ряда.
А вот и первые раскопки — место у обочины огорожено блоками, стоит фонарь, колодец накрыт каким-то материалом — видимо, что-то бетонируют.
Далее эти колодцы идут через 100–200 метров, всего их по обеим сторонам улицы порядка двух десятков. Естественно, правая полоса использоваться не может.
А вот рабочие производят какие-то манипуляции на тротуаре, но это не асфальт — какие-то земляные работы.
А вот трамвай практически без пассажиров. Всего за время путешествия по Волочаевской я насчитал два трамвая.
По мере приближения к Гусинобродскому шоссе дорога сужается, правая полоса «не на ходу» не только из-за ремонта колодцев, но и из-за снега от частного сектора.
В одном месте встретилась бригада со строительной техникой, которая колдовала над одним из колодцев.
Власти заявляли, что положили здесь новые трамвайные рельсы. Мне кажется, или они всё равно кривые?
Крепкая пробка перед проспектом Дзержинского, машины стоят в двух рядах. Да, третий ряд не помешал бы. Пробка еще и потому, что на перекрестке трамвайные пути находятся в жутком состоянии и тормозят поток. Вот как можно было выделить деньги, провести ремонт и не починить совсем небольшой отрезок пути на перекрестке?
Что же касается ремонта на проезжей части, то подрядчик тут — крупная компания АО «Новосибирскавтодор» с контрактом на сумму 125 миллионов рублей. НГС отправил запрос в «Новосибирскавтодор», чтобы узнать, почему сейчас начались работы с колодцами и когда они будут завершены. На момент публикации ответ от компании не поступал.
АО «Новосибирскавтодор» — одна из самых крупных компаний по строительству и ремонту дорог в Новосибирске. Там, по данным «Контур.Фокуса», зарегистрировано сотрудников 2732 человека. Выручка за прошлый год составила 13,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 751,8 миллиона. За время существования компания заключила 1155 контрактов с государством на сумму 127 миллиардов рублей.
Однако в мэрии Новосибирска уточнили, что работы здесь задержатся еще на полтора месяца. Власти предъявили подрядчику ряд претензий: на месте дорожных работ отсутствовали ограждения, не был обеспечен безопасный проход, а качество производства работ по тротуарам и бортовым камням не соответствует заявленному.
Почитайте еще, как новый асфальт на Ватутина за 276 миллионов рублей начал крошиться. Угадайте, кто в этом виноват.