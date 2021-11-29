«Это что за беспредел?»: почему водители массово жалуются на улицу Волочаевскую — фоторепортаж с места

— После реконструкции трамвайных путей на Волочаевской про эту улицу можно забыть — проезжая часть специально сужена до двух узких полос (чтобы выделить место для расширенных трамвайных путей), где и летом-то сложно ехать в два ряда, а зимой, учитывая, что там снег за зиму ни разу не убирался, и вовсе невозможно. И всё это ради трамвая № 14 , который ходит раз в полчаса, — пишет читатель с ником 269514.

— 22 ноября на Волочаевской впервые увидел, как трамвай задним ходом вытягивал застрявшую пожарную машину. Привет реализаторам. Как во время пробок будут выезжать автомобили специальных служб? А если будут смерти от непроезда скорой или пожарной машины? Считаю, должна быть уголовная ответственность, — рассказывает читатель под ником Ком.



— Ладно, люди уже смирились, что покрытие тротуаров уложили в снег, но исполнитель пошел дальше. Они раскопали весь только что уложенный асфальт, решив делать сливы. Это что за беспредел? Изначально этого нельзя было сделать? Теперь на Волочаевской — по одной полосе, так как ямы разрыли очень большие, — возмущается читатель Гость.

