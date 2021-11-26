Минивен Honda сбил четырехлетнего ребенка на санках на улице Спортивной

Вечером 25 ноября у дома №17/1 на улице Спортивная в Ленинском районе Новосибирска водитель Honda Stepwgn сбил 4-летнего мальчика на санках, которые тащил отец.
На кадрах, опубликованных подписчиком паблика «АСТ-54» «ВКонтакте», видно, как разозлившийся отец поднимает снегокат и кидает в лобовое стекло минивэна. Отлетевшему от удара автомобиля мальчику удалось самостоятельно подняться с земли. Его отвезли в больницу с подозрением на сотрясение мозга.
— В Ленинском районе водитель 1983 года рождения на автомобиле Honda Stepwgn двигался по внутридворовой территории от дома №17/1 с правым поворотом в направлении дома №17 улицы Спортивная. В пути следования, у дома Спортивная, 17 совершил наезд на пешехода 2017 года, который ехал на санках слева направо по ходу движения автомобиля, — сообщили в ГИБДД Новосибирска.
Тем же вечером 25 ноября «Лада» въехала во встречную фуру на новосибирской трассе — два человека погибли. Сам же Новосибирск сковали 10-балльные пробки. Длинные заторы образовались как на левом, так и на правом берегу. Согласно 2ГИС, сильнее всего движение затруднено на улицах Фабричной, Владимировской, Нарымской, Советской, Котовского, Ватутина, Сибиряков-Гвардейцев и на Вокзальной магистрали, Красном проспекте, проезде Энергетиков. Также пробки образовались на Димитровском мосту по направлению на левый берег.