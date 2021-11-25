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Вечером дороги Новосибирска сковали 10-балльные пробки — где сейчас лучше не ехать

Большая часть заторов образовалась на правом берегу

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Предположительно, такая ситуация возникла из-за снегопада

Предположительно, такая ситуация возникла из-за снегопада

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Вечером в четверг, 25 ноября, на дорогах Новосибирска образовались 10-балльные пробки, сковавшие улицы города.

Длинные заторы образовались как на левом, так и на правом берегу. Согласно 2ГИС, сильнее всего движение затруднено на улицах Фабричной, Владимировской, Нарымской, Советской, Котовского, Ватутина, Сибиряков-Гвардейцев и на Вокзальной магистрали, Красном проспекте, проезде Энергетиков. Также пробки образовались на Димитровском мосту по направлению на левый берег.

Так выглядит дорожная ситуация в Новосибирске по данным сервиса 2ГИС — на карте видно большое количество аварий.

В городе наблюдается большое количество аварий

В городе наблюдается большое количество аварий

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Вечером в субботу, 20 ноября, в Чулымском районе Новосибирской области около села Кокошино фура перекрыла трассу Р-254. Из-за этого на дороге растянулись пробки.

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2ГИСпробкипробки 10 баллов
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