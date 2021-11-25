«Лада» въехала во встречную фуру на новосибирской трассе — два человека погибли

Днём 25 ноября на трассе в Тогучинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП.
— По предварительной информации, в 14:10 на территории Тогучинского района на 90-м км автодороги К-19р водитель-женщина 1983 года рождения, двигаясь на автомобиле «Лада Гранта», по неустановленной пока причине допустила выезд на полосу встречного движения, где совершила столкновение с грузовым автомобилем «Скания», который двигался во встречном направлении, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.
В результате столкновения погибли водитель «Лады» и ее пассажир 1988 года рождения. Они скончались на месте из-за травм. Обстоятельства происшествия уточняются. На месте работает оперативно-следственная группа полиции и инспекторы ГИБДД. Обстоятельства и причины аварии выясняются.
Сегодня, 25 ноября, в Новосибирской области на трассах произошли два крупных ДТП. Водители жалуются на метель и гололед.