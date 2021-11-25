«Машины заносит, очень скользко»: на трассах в НСО произошло несколько ДТП — в одном столкнулись 6 машин

В Новосибирской области на трассах произошли два крупных ДТП. Водители жалуются на метель и гололед.
Одно — в районе поселка Посевной в Черепановском районе. Там столкнулись три машины, одна из которых фура. Второе ДТП — у поселка Ложок. По словам очевидца, повреждения получили как минимум шесть машин.
— Машины заносит при такой погоде, очень скользко же. Я ездил сегодня в Черепаново и назад в Новосибирск и увидел два крупных ДТП, — рассказал читатель НГС Максим.
В пресс-службе ТУАД НСО сообщили, что сейчас на трассах работает 1061 единица техники и проезд для транспорта везде обеспечен.
— На автодорогах установлены более 250 различных приборов мониторинга дорожной обстановки, в том числе 130 видеокамер. Они расположены на оживленных и аварийно-опасных участках областных трасс, во всех районах, — добавили в ТУАД НСО.
В ведомстве попросили сообщать о некачественном содержании автодорог регионального и межмуниципального значения по горячей линии круглосуточного диспетчера по телефону
В Новосибирске ГИБДД не фиксирует увеличение количества ДТП в городе.
— Советуем водителям быть взаимовежливыми, соблюдать скоростной режим, боковой интервал и дистанцию, — добавили в ГИБДД Новосибирска. — А пешеходам советуем быть внимательными. Перед тем, как перейти дорогу, нужно убедиться, что все автомобили остановились, так как в такую погоду водителю будет нелегко затормозить.
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В ГИБДД Новосибирской области уточнили, что обе аварии с материальным ущербом. Никто из людей не пострадал. У Посевной столкнулось пять автомобилей, а у Ложка — три машины.
Кто-то страдает от скользкой дороги, а кто-то пользуется ей для развлечений. Сегодня ночью водитель седана устроил дрифт на площади Маркса.