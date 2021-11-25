«Машины заносит, очень скользко»: на трассах в НСО произошло несколько ДТП — в одном столкнулись 6 машин

В Новосибирской области на трассах произошли два крупных ДТП. Водители жалуются на метель и гололед.

Одно — в районе поселка Посевной в Черепановском районе. Там столкнулись три машины, одна из которых фура. Второе ДТП — у поселка Ложок. По словам очевидца, повреждения получили как минимум шесть машин.

— Машины заносит при такой погоде, очень скользко же. Я ездил сегодня в Черепаново и назад в Новосибирск и увидел два крупных ДТП, — рассказал читатель НГС Максим.