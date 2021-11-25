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«Машины заносит, очень скользко»: на трассах в НСО произошло несколько ДТП — в одном столкнулись 6 машин

Метель серьезно ухудшает ситуацию на дорогах

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Водителям в непогоду нужно быть очень аккуратными

Водителям в непогоду нужно быть очень аккуратными

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В Новосибирской области на трассах произошли два крупных ДТП. Водители жалуются на метель и гололед.

Одно — в районе поселка Посевной в Черепановском районе. Там столкнулись три машины, одна из которых фура. Второе ДТП — у поселка Ложок. По словам очевидца, повреждения получили как минимум шесть машин.

— Машины заносит при такой погоде, очень скользко же. Я ездил сегодня в Черепаново и назад в Новосибирск и увидел два крупных ДТП, — рассказал читатель НГС Максим.

Первое ДТП произошло в районе поселка Посевной в Черепановском районе

Первое ДТП произошло в районе поселка Посевной в Черепановском районе

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В пресс-службе ТУАД НСО сообщили, что сейчас на трассах работает 1061 единица техники и проезд для транспорта везде обеспечен.

— На автодорогах установлены более 250 различных приборов мониторинга дорожной обстановки, в том числе 130 видеокамер. Они расположены на оживленных и аварийно-опасных участках областных трасс, во всех районах, — добавили в ТУАД НСО.

В ведомстве попросили сообщать о некачественном содержании автодорог регионального и межмуниципального значения по горячей линии круглосуточного диспетчера по телефону +7 913 949–00–30 (730 — короткий номер для абонентов «МТС»).

В Новосибирске ГИБДД не фиксирует увеличение количества ДТП в городе.

— Советуем водителям быть взаимовежливыми, соблюдать скоростной режим, боковой интервал и дистанцию, — добавили в ГИБДД Новосибирска. — А пешеходам советуем быть внимательными. Перед тем, как перейти дорогу, нужно убедиться, что все автомобили остановились, так как в такую погоду водителю будет нелегко затормозить.

Обновлено

В ГИБДД Новосибирской области уточнили, что обе аварии с материальным ущербом. Никто из людей не пострадал. У Посевной столкнулось пять автомобилей, а у Ложка — три машины.

Кто-то страдает от скользкой дороги, а кто-то пользуется ей для развлечений. Сегодня ночью водитель седана устроил дрифт на площади Маркса.

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ДТПДТП на трассе
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