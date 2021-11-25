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Водитель седана устроил дрифт на кольце площади Маркса — опасная езда попала на видео

В ГИБДД рассказали, как поступать очевидцам подобных развлечений

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Водитель делал сразу несколько кругов подряд

Водитель делал сразу несколько кругов подряд

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В Новосибирске ночью 25 ноября на площади Маркса на кольце возле ТЦ «Версаль» водитель седана решил проверить навыки дрифта. Опасную езду снял на видео в 01:15 местный житель.

— Я услышал звук, который обычно раздается, когда грейдер снег счищает с дороги. Проснулся, посмотрел в окно, а там чувак наворачивает круги по кольцу, и его друзья рядом стоят. Он несколько кругов покрутил, подъехал к ним постоял, опять покрутил. Потом все разъехались, — рассказал корреспонденту НГС автор ролика Михаил.

В ГИБДД Новосибирска объяснили, что жителям лучше сразу звонить и жаловаться на дрифтеров.

— В таких ситуациях жителям города Новосибирска необходимо обратиться в дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД по Новосибирску. После звонка на данный участок будет направлен экипаж ГИБДД для административного воздействия, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

В начале ноября в Новосибирске машина ритуального агентства присоединилась к дрифтующим седанам и универсалам на Мочищенском шоссе. Машины устроили гонки на площадке перед ТЦ.

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дрифтночной дрифт
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