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В Новосибирске машина ритуальных услуг устроила дрифт возле ТЦ на Мочищенском шоссе

На видео попала ее езда по свежему снегу

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Дрифт «Газели» попал на видео

Дрифт «Газели» попал на видео

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В Новосибирске машина ритуального агентства присоединилась к дрифтующим седанам и универсалам на Мочищенском шоссе. Машины устроили гонки на площадке перед ТЦ.

Видео было снято вчера вечером, и на нем видно, как водитель справляется с заносом.

В начале этого года дрифтующую машину ритуальных услуг также замечали на этой парковке.

Прошлой осенью жители центра жаловались на дрифтеров на площади Ленина. Тогда в ГИБДД рассказали, что бороться с такими нарушителями трудно, потому что, когда экипаж приезжает на место, все водители разъезжаются. Гонщики катаются и в других районах города: например, перед площадкой у «Быстромолла». Мы поговорили с одним из любителей рискованной езды — он рассказал, почему ему нравится такое опасное развлечение и что он думает о жалобах людей.

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дрифтритуальные услуги
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