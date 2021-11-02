В Новосибирске машина ритуальных услуг устроила дрифт возле ТЦ на Мочищенском шоссе

В Новосибирске машина ритуального агентства присоединилась к дрифтующим седанам и универсалам на Мочищенском шоссе. Машины устроили гонки на площадке перед ТЦ.
Видео было снято вчера вечером, и на нем видно, как водитель справляется с заносом.
В начале этого года дрифтующую машину ритуальных услуг также замечали на этой парковке.
Прошлой осенью жители центра жаловались на дрифтеров на площади Ленина. Тогда в ГИБДД рассказали, что бороться с такими нарушителями трудно, потому что, когда экипаж приезжает на место, все водители разъезжаются. Гонщики катаются и в других районах города: например, перед площадкой у «Быстромолла». Мы поговорили с одним из любителей рискованной езды — он рассказал, почему ему нравится такое опасное развлечение и что он думает о жалобах людей.