Для Новосибирска купят новые трамвайные остановки — показываем эскиз

Для Новосибирска закупят 17 новых трамвайных остановок
Городской центр организации дорожного движения закупит для Новосибирска 17 новых павильонов трамвайных остановок. За них готовы заплатить 2,8 миллиона рублей, которые выделят из городского бюджета.
По данным сайта госзакупок, павильоны должны быть сделаны из профильных труб, профнастила, полимерных материалов и дерева хвойных пород.
— Павильон остановочного пункта общественного транспорта должен представлять собой сборную рамную конструкцию, состоящую из крыши, задней ветрозащитной стенки, скамьи для сидения и опрокидывающейся урны, — говорится в документации.
Электронный аукцион проведут 24 ноября. Победитель должен доставить конструкции заказчику в течение 15 дней со дня заключения договора.
Летом этого года мэрия объявила аукцион на покупку павильонов для автобусных остановок и обустройство парковочных карманов. За 10 конструкций город был готов заплатить 6,5 миллиона рублей. Позже эти конструкции раскритиковал блогер Илья Варламов. Накануне, 11 ноября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что такие павильоны в городе больше не будут устанавливать, потому что они выглядят плохо и не соответствуют необходимым требованиям.