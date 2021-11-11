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Питерские реставраторы нашли в лесах Новосибирска раритетные трамваи

В этом году два других трамвая уже увезли реставрировать в Санкт-Петербург

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На фото московский трамвайный вагон модели С <nobr class="_">№ 1461</nobr>

На фото московский трамвайный вагон модели С № 1461

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Реставраторы из Санкт-Петербурга нашли раритетные московские трамваи на территории Новосибирской области — пока нет желающих их забрать в музей.

По его словам реставратора Максима Ляденко, в Москве пока нет желающих забрать эти вагоны на реставрацию. Сейчас два вагона находятся на базе отдыха в Караканском бору. Есть еще два — где именно они находятся, он говорить не стал, чтобы их хотя бы пока не трогали.

Ранее были найдены старые питерские вагоны. Несколько месяцев НГС рассказывал, как один из них увезли в северную столицу из Новосибирска, тот вагон нашли на территории завода в 2019 году. Всего были отправлены два вагона.

— Найти даже один такой уникальный трамвай — невероятная удача, два — тем более. На самом же деле рядом с ленинградскими раритетами обнаружились и другие реликвии. В 1960-х годах в Новосибирск передавали трамваи из обеих российских столиц. Среди находок — два вагона типа М (Московский) и два вагона типа С (Сокольнический), работавшие в Москве. Так что теперь нельзя сказать, что такой подвижной состав утрачен навсегда. Нет. И его еще можно спасти, — рассказал Максим Ляденко. Он сотрудничает с Музеем городского электрического транспорта Санкт-Петербурга.

Эта модель московского вагона — С <nobr class="_">№ 1518</nobr>

Эта модель московского вагона — С № 1518

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Максим Ляденко назвал возвращение блокадных реликвий настоящей спецоперацией: расстояние 4000 километров, трудности с подъездом техники и самой техникой, долгие сложные переговоры со всеми участниками этой «спецоперации».

— Всё это смогут преодолеть только люди неравнодушные, понимающие ценность вагонов как в культурном, так и в научном плане, ценящие и знающие историю любимого города, — отметил реставратор. — Московские исторические вагоны по-прежнему в Новосибирской области. Разрушаются в лесу. Это вагоны модели С № 1461, 1518 и вагоны М.

Вагоны стоят и разрушаются в лесу

Вагоны стоят и разрушаются в лесу

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Что касается прибывшей на реставрацию реликвии из Новосибирска, сейчас специалисты ведут подготовительные работы и готовят документацию. В августе корреспондент НГС сделал серию фото реликтового вагона перед его отправкой.

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