Питерские реставраторы нашли в лесах Новосибирска раритетные трамваи

Реставраторы из Санкт-Петербурга нашли раритетные московские трамваи на территории Новосибирской области — пока нет желающих их забрать в музей.

По его словам реставратора Максима Ляденко, в Москве пока нет желающих забрать эти вагоны на реставрацию. Сейчас два вагона находятся на базе отдыха в Караканском бору. Есть еще два — где именно они находятся, он говорить не стал, чтобы их хотя бы пока не трогали.

Ранее были найдены старые питерские вагоны. Несколько месяцев НГС рассказывал, как один из них увезли в северную столицу из Новосибирска, тот вагон нашли на территории завода в 2019 году. Всего были отправлены два вагона.

