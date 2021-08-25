Старые трамваи из Новосибирска решили отправить в Санкт-Петербург на реставрацию — 10 кадров

В Новосибирске 25 августа подготовили для отправки в Санкт-Петербург старейший ленинградский трамвай. Там его отреставрируют и поместят в музей городского электрического транспорта. Эти трамваи появились в Новосибирске в 60-х годах прошлого века.



— Родной остался кузов — это самое главное. Мы также видим элементы обшивки, элементы остекления. Мы даже можем увидеть, если зайти в кузов первого трамвая, даже сохранилась дверь-перегородка родная между водителем и салоном. Это такие уникальные вещи, которые для фанатов, для любителей истории очень ценны. А в Санкт-Петербурге, в самом трамвайном когда-то городе мира, собирается уникальная коллекция всех типов подвижного состава, которые когда-либо эксплуатировались. Наши питерские коллеги в пригороде Новосибирска нашли те уникальные модели, которые в Питере уже не сохранились. Они эксплуатировались в Ленинграде примерно в довоенное и военное время. Мы помогаем нашим коллегам с отправкой их в родной город, — рассказал заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Михаил Никулин.