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Старые трамваи из Новосибирска решили отправить в Санкт-Петербург на реставрацию — 10 кадров

Такие модели ходили в блокадном Ленинграде

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Трамвай ходил по Новосибирску в довоенное время

Трамвай ходил по Новосибирску в довоенное время

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Блокадный трамвай отправят из Новосибирска в Петербург

В Новосибирске 25 августа подготовили для отправки в Санкт-Петербург старейший ленинградский трамвай. Там его отреставрируют и поместят в музей городского электрического транспорта. Эти трамваи появились в Новосибирске в 60-х годах прошлого века.

— Родной остался кузов — это самое главное. Мы также видим элементы обшивки, элементы остекления. Мы даже можем увидеть, если зайти в кузов первого трамвая, даже сохранилась дверь-перегородка родная между водителем и салоном. Это такие уникальные вещи, которые для фанатов, для любителей истории очень ценны. А в Санкт-Петербурге, в самом трамвайном когда-то городе мира, собирается уникальная коллекция всех типов подвижного состава, которые когда-либо эксплуатировались. Наши питерские коллеги в пригороде Новосибирска нашли те уникальные модели, которые в Питере уже не сохранились. Они эксплуатировались в Ленинграде примерно в довоенное и военное время. Мы помогаем нашим коллегам с отправкой их в родной город, — рассказал заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Михаил Никулин.

Фотокорреспондент НГС запечатлел историческую реликвию, которая вскоре окажется на реставрации в Санкт-Петербурге.

Во всем мире не сохранилось больше ни одного прицепного стального вагона (ПС). Они возили людей до конца <nobr class="_">60-х</nobr> по всей России

Во всем мире не сохранилось больше ни одного прицепного стального вагона (ПС). Они возили людей до конца 60-х по всей России

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В Новосибирск они, скорее всего, попали после реновации в послевоенные годы

В Новосибирск они, скорее всего, попали после реновации в послевоенные годы

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Очистив несколько слоев масляной краски рабочие обнаружили лак на деревянных деталях интерьера. Там же сохранились бортовые номера. Трамваи, которые поедут в Санкт-Петербург, имели номера 86 и 267

Очистив несколько слоев масляной краски рабочие обнаружили лак на деревянных деталях интерьера. Там же сохранились бортовые номера. Трамваи, которые поедут в Санкт-Петербург, имели номера 86 и 267

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По документам 267-й прибыл в Новосибирск в декабре 1964 года, а <nobr class="_">86-й —</nobr> в апреле 1965 года. Один из вагонов долгое время служил бытовкой на территории электровакуумного завода. Другой же нашелся на базе отдыха СКБ «Сибэлектротерм» в 150 километрах от Новосибирска

По документам 267-й прибыл в Новосибирск в декабре 1964 года, а 86-й — в апреле 1965 года. Один из вагонов долгое время служил бытовкой на территории электровакуумного завода. Другой же нашелся на базе отдыха СКБ «Сибэлектротерм» в 150 километрах от Новосибирска

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Уникальные вагоны дальше бы разрушались, если бы их фотографии не заметили специалисты из Санкт-Петербурга. Они опознали ПС: характерные оконные рамы и деревянная отделка прекрасно сохранились, не хватает лишь пассажирских скамеек

Уникальные вагоны дальше бы разрушались, если бы их фотографии не заметили специалисты из Санкт-Петербурга. Они опознали ПС: характерные оконные рамы и деревянная отделка прекрасно сохранились, не хватает лишь пассажирских скамеек

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Такие трамваи строились в Ленинграде на заводе «Красный путиловец» почти 100 лет назад, в конце <nobr class="_">1920-х</nobr>. После восстановления трамвайного движения 15 апреля 1942 года поезда из двухосных вагонов «Красного путиловца» МС (моторный стальной) и ПС старались выпускать на линию в первую очередь

Такие трамваи строились в Ленинграде на заводе «Красный путиловец» почти 100 лет назад, в конце 1920-х. После восстановления трамвайного движения 15 апреля 1942 года поезда из двухосных вагонов «Красного путиловца» МС (моторный стальной) и ПС старались выпускать на линию в первую очередь

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В Петербурге трамваи «Красного путиловца» выводились из эксплуатации к 1970 году. Для Ленинграда они казались слишком устаревшими. Прицепные были полностью утилизированы

В Петербурге трамваи «Красного путиловца» выводились из эксплуатации к 1970 году. Для Ленинграда они казались слишком устаревшими. Прицепные были полностью утилизированы

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Вагоны ПС вернуть в Петербург оказалось не так просто. Заниматься транспортировкой будет «ПК Транспортные системы». В путь вагоны отправятся завтра

Вагоны ПС вернуть в Петербург оказалось не так просто. Заниматься транспортировкой будет «ПК Транспортные системы». В путь вагоны отправятся завтра

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ООО «ПК Транспортные системы» существует с 2013 года и зарегистрировано в Москве. Генеральный директор компании — Александр Дубровкин. Чистая прибыль за 2020 год — 1,6 млрд рублей (по данным сервиса «Контур.Фокус»).

В Санкт-Петербург вагоны прибудут 6 сентября. Специалисты определят состояние основных конструктивных элементов, приведут их в порядок, восстановят утраченную ходовую часть, отреставрируют деревянный интерьер

В Санкт-Петербург вагоны прибудут 6 сентября. Специалисты определят состояние основных конструктивных элементов, приведут их в порядок, восстановят утраченную ходовую часть, отреставрируют деревянный интерьер

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В Новосибирске с 26–28 августа новосибирцы могут увидеть восстановленный танк Т-34, который обычно возглавляет парад Победы в Новосибирске. Танк покажут в рамках форума «Армия-2021».

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реставрацияретротрамвай
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