Новосибирцам решили показать известный танк Т-34 — он восстановлен на 99% из оригинальных запчастей

В Новосибирске с 26–28 августа новосибирцы могут увидеть танк Т-34, который обычно возглавляет парад Победы в Новосибирске. Танк покажут в рамках форума «Армия-2021».

— В настоящее время доля оригинальных деталей в танке Т-34 доведена военнослужащими ремонтного подразделения бригады материального обеспечения ЦВО до 99%, хотя еще три года назад оригинальных деталей было около 30%, а остальные самодельные, — рассказали в пресс-службе ЦВО.

Помимо танка Т-34 на форуме будет техника со времен Великой Отечественной войны, современная военная и специальная техника, образцы стрелкового оружия и экипировки. Также посетителям будет продемонстрирована работа мобильного медицинского комплекса, эвакуация военнослужащих воздушным транспортом и работа в ковидной зоне военных медиков.