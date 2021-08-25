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Новосибирцам решили показать известный танк Т-34 — он восстановлен на 99% из оригинальных запчастей

Ранее танк был на 70% создан из самодельных деталей

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В нем 99% оригинальных деталей

В нем 99% оригинальных деталей

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Восстановленный танк Т-34 покажут в Новосибирске на форуме «Армия-2021»

В Новосибирске с 26–28 августа новосибирцы могут увидеть танк Т-34, который обычно возглавляет парад Победы в Новосибирске. Танк покажут в рамках форума «Армия-2021».

— В настоящее время доля оригинальных деталей в танке Т-34 доведена военнослужащими ремонтного подразделения бригады материального обеспечения ЦВО до 99%, хотя еще три года назад оригинальных деталей было около 30%, а остальные самодельные, — рассказали в пресс-службе ЦВО.

Помимо танка Т-34 на форуме будет техника со времен Великой Отечественной войны, современная военная и специальная техника, образцы стрелкового оружия и экипировки. Также посетителям будет продемонстрирована работа мобильного медицинского комплекса, эвакуация военнослужащих воздушным транспортом и работа в ковидной зоне военных медиков.

— Участники форума смогут проверить свой уровень физической подготовки, сдав нормы ГТО, и пройти предварительный отбор на военную службу по контракту в мобильном пункте. А на сцене выступят творческие коллективы воинских частей и Новосибирской области. Военнослужащие бригады специального назначения ЦВО проведут показательные выступления и продемонстрируют навыки рукопашного боя, — поделились в пресс-службе ЦВО.

Открытие форума пройдет 26 августа на военном аэродроме Толмачево.

По данным Минобороны России, Т-34 считается лучшим танком своего времени, им установлен «десяток рекордов, которые, видимо, уже никогда не удастся превзойти». Это самый массовый выпуск в СССР боевых машин: с 1940 по 1945 год шесть советских заводов выпустили 58 681 танк. Это абсолютный, никем не побитый рекорд в мировом танкостроении, пишет ТАСС.

Настоящий музей на колесах, рассказывающий историю Великой Отечественной войны глазами пассажира железной дороги, прибыл в Новосибирск 12 августа. Что интересного там увидели наши корреспонденты, какие жизненные сцены изображены в вагонах — рассказываем и показываем в фоторепортаже.

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