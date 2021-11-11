Сибирячка сняла с высоты огромную пробку на улице Ватутина и Немировича-Данченко

В Новосибирске на пересечении улицы Немировича-Данченко с Ватутина образовалась огромная пробка. Затор образовался сегодня, 11 ноября, с 08:00. Со стороны улицы Ватутина длина пробки более 4 километров, со стороны Немировича-Данченко — более 2 километров.
— Больше недели такое происходит, светофор ломается раза три в день. Неужели нельзя его просто сменить? ГИБДД подъехали, постояли, не выходя из машины, и уехали. Людям-то что делать? — недоумевает читательница НГС.
Сейчас на улице Ватутина и Немировича-Данченко очень напряженная ситуация.
В начале этой недели на выезде из Бердска около 8 утра пробка растянулась почти на 10 километров. Жители Бердска и Искитима стояли в этой пробке около двух часов.