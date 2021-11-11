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Сибирячка сняла с высоты огромную пробку на улице Ватутина и Немировича-Данченко

По словам читательницы НГС, такая напряженная ситуация длится уже неделю

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Затор собрался с раннего утра

Затор собрался с раннего утра

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В Новосибирске на пересечении улицы Немировича-Данченко с Ватутина образовалась огромная пробка. Затор образовался сегодня, 11 ноября, с 08:00. Со стороны улицы Ватутина длина пробки более 4 километров, со стороны Немировича-Данченко — более 2 километров.

— Больше недели такое происходит, светофор ломается раза три в день. Неужели нельзя его просто сменить? ГИБДД подъехали, постояли, не выходя из машины, и уехали. Людям-то что делать? — недоумевает читательница НГС.

Размер пробки впечатляет

Размер пробки впечатляет

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Сейчас на улице Ватутина и Немировича-Данченко очень напряженная ситуация.

Сейчас на левом берегу очень напряженная ситуация

Сейчас на левом берегу очень напряженная ситуация

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В начале этой недели на выезде из Бердска около 8 утра пробка растянулась почти на 10 километров. Жители Бердска и Искитима стояли в этой пробке около двух часов.

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заторпробка
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