Пробка в Бердске растянулась почти на 10 километров

В Бердске из-за аварии пробка растянулась почти на
На выезде из Бердска около 8 утра пробка растянулась почти на 10 километров. Жители Бердска и Искитима стоят в этой пробке уже около двух часов, по словам читателя НГС.
— Пробка растет, и никто не успеет по делам и заботам своим, — сообщил читатель НГС.
В Новосибирске, по данным 2ГИС, пробки в 6 баллов на 9 утра. В городе около 6 аварий.
На прошлой неделе Новосибирск встал в 9-балльную пробку. Во второй день нерабочей недели на множестве улиц Новосибирска собрались заторы.