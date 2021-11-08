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Пробка в Бердске растянулась почти на 10 километров

В центре Новосибирска пробки в 7 баллов

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О невозможности выехать из Бердска читатели сообщили в <nobr class="_">7 утра</nobr>

О невозможности выехать из Бердска читатели сообщили в 7 утра

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В Бердске из-за аварии пробка растянулась почти на 10 километров

На выезде из Бердска около 8 утра пробка растянулась почти на 10 километров. Жители Бердска и Искитима стоят в этой пробке уже около двух часов, по словам читателя НГС.

— Пробка растет, и никто не успеет по делам и заботам своим, — сообщил читатель НГС.

К 9 утра пробка начала немного рассасываться

К 9 утра пробка начала немного рассасываться

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В Новосибирске, по данным 2ГИС, пробки в 6 баллов на 9 утра. В городе около 6 аварий.

Подъезд к Димитровскому мосту застопорен

Подъезд к Димитровскому мосту застопорен

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На прошлой неделе Новосибирск встал в 9-балльную пробку. Во второй день нерабочей недели на множестве улиц Новосибирска собрались заторы.

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аварияпробкиутрогород
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