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Дорогу к аэропорту Толмачево перекроют на ночь — публикуем карту

Дорожники будут устанавливать пункты весового контроля машин

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Водителям 14 ноября рекомендуют поискать объездные пути

Водителям 14 ноября рекомендуют поискать объездные пути

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Дорогу к аэропорту Толмачево в Новосибирске перекроют в ночь на 14 ноября

В Новосибирске перекроют часть трассы К-24 на пути к аэропорту Толмачево 14 ноября с 01:00 до 04:00.

— Здесь будет производиться монтаж фермы в рамках устройства пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах Новосибирской области. Просим водителей заранее выбрать альтернативный вариант движения, — рассказали в пресс-службе ТУАД.

Дорога будет перекрыта на подъезде к городу Обь

Дорога будет перекрыта на подъезде к городу Обь

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В Новосибирске перекрыто движение по улице Писарева. На участке от Писарева, 43 до Красного проспекта, 84 будут идти работы до 28 ноября.

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аэропортдорогиТолмачево
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