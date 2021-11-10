Дорогу к аэропорту Толмачево перекроют на ночь — публикуем карту

Дорогу к аэропорту Толмачево в Новосибирске перекроют в ночь на 14 ноября
В Новосибирске перекроют часть трассы К-24 на пути к аэропорту Толмачево 14 ноября с 01:00 до 04:00.
— Здесь будет производиться монтаж фермы в рамках устройства пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах Новосибирской области. Просим водителей заранее выбрать альтернативный вариант движения, — рассказали в пресс-службе ТУАД.
В Новосибирске перекрыто движение по улице Писарева. На участке от Писарева, 43 до Красного проспекта, 84 будут идти работы до 28 ноября.