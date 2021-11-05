5 ноября пятница
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 3/10
usd 71.49
eur 82.81
Тема дняКак коллекторы превращают жизнь в ад
Все новости
Все новости

Мэрия Новосибирска назвала срок подготовки проекта развязки на Матвеевке

Документы для строительства обновят за 49,6 миллиона рублей

2 147
20Обсудить

Поделиться

Сроки строительства развязки, которая должна помочь решить проблему с пробками в Первомайском районе, пока неизвестны

Сроки строительства развязки, которая должна помочь решить проблему с пробками в Первомайском районе, пока неизвестны

Поделиться

В Новосибирске обновят проект развязки на Матвеевке в 2022 году

В Новосибирске подготовят проект двухуровневой транспортной развязки у поселка Матвеевка к середине 2022 года. В первый раз о планах по строительству этого объекта сообщил в 2012 году бывший мэр Владимир Городецкий.

Сейчас власти города готовят конкурсные процедуры для выбора подрядчика. Он должен будет откорректировать проект развязки и выполнить необходимые изыскания.

Развязка должна появиться на пересечении Старого шоссе и улицы Одоевского в Первомайском районе

Развязка должна появиться на пересечении Старого шоссе и улицы Одоевского в Первомайском районе

Поделиться

— Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ определена порядка 49,6 миллиона рублей. Планируемая дата завершения проектных работ — 30.05.2022, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска со ссылкой на департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

Стоимость строительства станет известна после окончания проектирования. Источник финансирования станет известен после того, как проект одобрит экспертиза.

О том, что проект развязки решили обновить, стало известно в ноябре прошлого года. Похоже, мэрия сообщила, что документацию планируют откорректировать до конца 2021 года. В июне этого года мэр Анатолий Локоть заявил, что строительство обойдется в 2 миллиарда рублей.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Матвеевкаразвязкадороги
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...