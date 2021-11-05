Мэрия Новосибирска назвала срок подготовки проекта развязки на Матвеевке

В Новосибирске обновят проект развязки на Матвеевке в 2022 году
В Новосибирске подготовят проект двухуровневой транспортной развязки у поселка Матвеевка к середине 2022 года. В первый раз о планах по строительству этого объекта сообщил в 2012 году бывший мэр Владимир Городецкий.
Сейчас власти города готовят конкурсные процедуры для выбора подрядчика. Он должен будет откорректировать проект развязки и выполнить необходимые изыскания.
— Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ определена порядка
Стоимость строительства станет известна после окончания проектирования. Источник финансирования станет известен после того, как проект одобрит экспертиза.
О том, что проект развязки решили обновить, стало известно в ноябре прошлого года. Похоже, мэрия сообщила, что документацию планируют откорректировать до конца 2021 года. В июне этого года мэр Анатолий Локоть заявил, что строительство обойдется в 2 миллиарда рублей.