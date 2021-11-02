Сибирячка не успела проскочить перед шлагбаумом на парковке «Сан Сити», и теперь с нее требуют 18 тысяч

В Новосибирске МФЦ «Сан Сити» потребовал от владелицы автомобиля Mazda MVP Лилии Бутымовой 18,5 тысячи рублей за поврежденный шлагбаум на многоуровневой парковке. Женщина с претензией не согласна, она наняла юриста и хочет пойти в суд.



— Я заезжала на парковку торгового центра следом за другой машиной. Когда проехала половину пути, сработал шлагбаум — опускаясь, он поцарапал мою машину. Подошли охранники и сотрудники администрации, составили акт о ДТП, — говорит Лилия.

Из акта (копия есть в распоряжении НГС) следует, что при въезде на многоуровневую парковку девушка «не дождалась, пока шлагбаум опустится после идущей впереди машины, начала движение, тем самым погнула стрелу на шлагбауме, сломала металлический корпус и держатель стрелы». Документ подписан представителем охраны, сотрудником администрации и самой Лилией. Последняя, правда, написала, что с вышеуказанным не согласна, а повреждения ее автомобиль получил из-за того, что на шлагбауме не сработал фотоэлемент.