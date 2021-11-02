Сибирячка не успела проскочить перед шлагбаумом на парковке «Сан Сити», и теперь с нее требуют 18 тысяч

В Новосибирске МФЦ «Сан Сити» потребовал от владелицы автомобиля Mazda MVP Лилии Бутымовой 18,5 тысячи рублей за поврежденный шлагбаум на многоуровневой парковке. Женщина с претензией не согласна, она наняла юриста и хочет пойти в суд.
— Я заезжала на парковку торгового центра следом за другой машиной. Когда проехала половину пути, сработал шлагбаум — опускаясь, он поцарапал мою машину. Подошли охранники и сотрудники администрации, составили акт о ДТП, — говорит Лилия.
Из акта (копия есть в распоряжении НГС) следует, что при въезде на многоуровневую парковку девушка «не дождалась, пока шлагбаум опустится после идущей впереди машины, начала движение, тем самым погнула стрелу на шлагбауме, сломала металлический корпус и держатель стрелы». Документ подписан представителем охраны, сотрудником администрации и самой Лилией. Последняя, правда, написала, что с вышеуказанным не согласна, а повреждения ее автомобиль получил из-за того, что на шлагбауме не сработал фотоэлемент.
— Водитель автомобиля Mazda MVP, заезжая на многоуровневую парковку МФК «Сан Сити», нарушила правила въезда на паркинг: не остановилась перед терминалом на запрещающий сигнал светофора, не получила парковочную карту и проехала, не снижая скорости, за впереди идущим автомобилем. В результате чего совершила ДТП с участием автоматического шлагбаума. После этого ДТП шлагбаум восстановлению и/или ремонту не подлежит. Собственнику парковки — МФК «Сан Сити» — был причинен ущерб на сумму
Водителю автомобиля Mazda было предложено в добровольном порядке заплатить 18,5 тысячи за новый шлагбаум.
— Изначально я готова была оплатить несколько тысяч рублей на ремонт шлагбаума, однако сумма, которую мне выставили, откровенно говоря, меня удивила, — говорит Лилия. — Я планирую оспаривать ее в судебном порядке, так как сломанный шлагбаум не был новым.
Юрист, к которому обратилась Лилия, отказался комментировать НГС ситуацию. Редакция обратилась к ведущему юристу компании «Финправ» Олесе Трошиной с просьбой оценить перспективы судебного разбирательства для ответчика.
— Шансы оспорить конкретно это требование о компенсации в суде стремятся к нулю с учетом того, что водитель проехал на парковку без нажатия кнопки и вставления карточки. Тем самым были нарушены установленные торговым центром правила, которые размещены на информационных табло. Снизить сумму компенсации возможно, но нужно понимать и то, во сколько обойдутся услуги юриста, сомневаюсь, что они будут дешевле разницы между запрашиваемой «Сан Сити» суммой и той, которую можно достичь путем переговоров или в ходе рассмотрения дела в суде, — сказала Трошина.
В конце октября НГС писал о том, как новосибирцы купили в «Ройял Парке» Volvo, а он оказался неисправным. Семейная пара пытается вернуть деньги за машину.