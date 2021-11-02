«Провинция вся выехала на работу»: новосибирцы с раннего утра устроили пробку на Большевистской в нерабочую неделю

В Новосибирске с 07:30 утра собрались пробки. Помимо затора на площади Труда, встала и улица Большевистская. При этом пробка не отличается от той, что возникает в обычные дни, хотя продолжается объявленная нерабочая неделя.

— Примерно так выглядит городская безработица, что в 07:40 пробка стоит чуть ли не от Ини в сторону города. Провинция вся выехала на работу. Никого что-то не освободили, — недоволен читатель НГС Дмитрий.