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«Провинция вся выехала на работу»: новосибирцы с раннего утра устроили пробку на Большевистской в нерабочую неделю

Несмотря на объявленные выходные, автомобилисты попали в затор

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Помимо затора на площади Труда, встала и улица Большевистская

Помимо затора на площади Труда, встала и улица Большевистская

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В Новосибирске с 07:30 утра собрались пробки. Помимо затора на площади Труда, встала и улица Большевистская. При этом пробка не отличается от той, что возникает в обычные дни, хотя продолжается объявленная нерабочая неделя.

— Примерно так выглядит городская безработица, что в 07:40 пробка стоит чуть ли не от Ини в сторону города. Провинция вся выехала на работу. Никого что-то не освободили, — недоволен читатель НГС Дмитрий.

Также пробки образовались на улицах Петухова, Ватутина и Немировича-Данченко

Также пробки образовались на улицах Петухова, Ватутина и Немировича-Данченко

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Также пробки образовались на улицах Петухова, Ватутина и Немировича-Данченко.

В метро вчера утром, 1 ноября, по сообщениям читателей НГС, собралась толпа новосибирцев. На антиковидных каникулах в метро решили увеличить интервалы движения между поездами с 3,5 до 5 минут, и это в итоге привело к огромным толпам.

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