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Тема дняАсфальт кладут в снег
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Под Новосибирском дорога стояла месяц со снятым асфальтом. Новый начали класть, когда пошел снег

Дорожники дождались прихода сумерек

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Работы на участке закипели в последний день октября с приходом сумерек

Работы на участке закипели в последний день октября с приходом сумерек

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Сегодня днем на трассе в Новосибирском районе НСО начали класть асфальт. Старое покрытие сняли месяц назад.

— Сегодня от станции Мочище до Пашинского переезда начали укладывать асфальт. Дорога стояла месяц со снятым асфальтом, а сегодня начали асфальт в снег класть. Причем днем не было техники, а сейчас, в ночи, при свете фонарей делают в срочном порядке, — рассказал НГС общественник Илья Шерстобитов.

К сожалению, эта ситуация — не исключение. Сегодня в центре Новосибирска дорожники укладывали асфальт в метель и слякоть. Также посмотрите, как изменились после ремонта Вокзальная магистраль, улицы Станиславского и Титова. На них потратили 340 миллионов рублей.

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Новосибирский районремонт дорог
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