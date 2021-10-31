Под Новосибирском дорога стояла месяц со снятым асфальтом. Новый начали класть, когда пошел снег

Сегодня днем на трассе в Новосибирском районе НСО начали класть асфальт. Старое покрытие сняли месяц назад.
— Сегодня от станции Мочище до Пашинского переезда начали укладывать асфальт. Дорога стояла месяц со снятым асфальтом, а сегодня начали асфальт в снег класть. Причем днем не было техники, а сейчас, в ночи, при свете фонарей делают в срочном порядке, — рассказал НГС общественник Илья Шерстобитов.
К сожалению, эта ситуация — не исключение. Сегодня в центре Новосибирска дорожники укладывали асфальт в метель и слякоть. Также посмотрите, как изменились после ремонта Вокзальная магистраль, улицы Станиславского и Титова. На них потратили 340 миллионов рублей.