Год назад самолет Ту-154 совершил свой последний гражданский рейс. Где сейчас легендарный лайнер?

Легендарный советский лайнер Ту-154, который год назад совершил свой последний рейс, сейчас находится в новосибирском Толмачево. Его выкупил владелец омского аэродрома, но на новое место самолет пока не перевезли.



Эпоха советского лайнера Ту-154 завершилась 28 октября 2020 года. Свой последний гражданский рейс самолет выполнил по маршруту Мирный — Новосибирск. На тот момент судьба лайнера была неизвестна, члены экипажа выразили надежду, что самолет не пойдет на металлолом.



В марте 2021 года в СМИ появилась информация, что Ту-154 выкупил владелец аэродрома имени Егора Летова в Поповке Омской области.

