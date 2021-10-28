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Год назад самолет Ту-154 совершил свой последний гражданский рейс. Где сейчас легендарный лайнер?

Его выкупил владелец аэродрома в Омской области, но пока лайнер находится под охраной в Толмачево

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Ту-154 совершил свой последний гражданский рейс 28 октября 2020 года

Ту-154 совершил свой последний гражданский рейс 28 октября 2020 года

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Владелец аэродрома в Омской области выкупил Ту-154 и оставил в Новосибирске

Легендарный советский лайнер Ту-154, который год назад совершил свой последний рейс, сейчас находится в новосибирском Толмачево. Его выкупил владелец омского аэродрома, но на новое место самолет пока не перевезли.

Эпоха советского лайнера Ту-154 завершилась 28 октября 2020 года. Свой последний гражданский рейс самолет выполнил по маршруту Мирный — Новосибирск. На тот момент судьба лайнера была неизвестна, члены экипажа выразили надежду, что самолет не пойдет на металлолом.

В марте 2021 года в СМИ появилась информация, что Ту-154 выкупил владелец аэродрома имени Егора Летова в Поповке Омской области.

— Сейчас он находится в Новосибирске, в этом году буду перевозить его в Омск. Уже посидел за штурвалом! После того, как доставлю его в Поповку, открою на его базе ресторан и музей гражданской авиации, — рассказывал весной владелец аэродрома Александр Анисимов омскому изданию NGS55.

Однако после появились сообщения, что это дезинформация и владелец омского аэропорта якобы просто сфотографировался в легендарной тушке.

Накануне годовщины Александр Анисимов подтвердил НГС, что всё правда и самолет переедет в Омск, правда когда — вопрос остается открытым.

— Я его купил! Сейчас готовим его к перелету в Омск, — сообщил он. — Да, своим ходом, надеюсь. Уже подготовлено место для его установки.

Сумму покупки он озвучивать не стал, но пояснил, что планы на использование самолета не меняются.

Авиатехник компании S7 TECHNICS Фёдор Турищев, который ведет свой аккаунт в Инстаграм о самолетах и работе наземных служб, рассказал, что сейчас Ту-154 находится на территории аэропорта Толмачево.

— Он просто стоит, под охраной, к нему просто так не подойти даже работнику аэропорта, — сообщил он.

Как легендарный советский самолет Ту-154 закончил свою историю в гражданской авиации — читайте в нашем репортаже.

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Толмачевопоследний рейс Ту-154
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