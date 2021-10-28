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Прощание с небом: каким был последний гражданский рейс легендарной «Тушки». Репортаж в 25 кадрах

Ту-154 покружил над городом, пассажиры написали стихи, а командир попросил сберечь самолет-легенду

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Самолет прилетел в 11:00 по новосибирскому времени

Самолет прилетел в 11:00 по новосибирскому времени

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В российских авиакомпаниях не осталось гражданских Ту-154

28 октября 2020 года закончилась эпоха советского лайнера Ту-154. Свой последний гражданский рейс самолет выполнил по маршруту Мирный — Новосибирск. Теперь знаменитая «Тушка» останется в Сибири. Полет из Якутии длился дольше обычного — самолет и командир воздушного судна, который пролетал на Ту-154 всю жизнь, покружили над городом — так они попрощались с небом. Пассажиры написали трогательные стихи, самолет сел под бурные аплодисменты. Корреспонденты Анна Богданова и Александр Ощепков встретили Ту-154 «Авиакомпании АЛРОСА» в новосибирском аэропорту Толмачево. Вспоминаем, как это было год назад — в репортаже НГС.

Пронзительный ветер и непроглядная метель — эту тоскливую погоду выбрало небо для того, чтобы поставить точку в истории полетов легендарной «Тушки» — самолета Ту-154.

28 октября 2020 года — теперь важная дата в истории отечественного самолетостроения. В этот день советский авиалайнер Ту-154 «Авиакомпании АЛРОСА» выполнил свой последний гражданский рейс. Это был последний из могикан — единственный из оставшихся в гражданской авиации Ту-154. Теперь он останется здесь, в Новосибирске, уже навсегда.

Погодные условия не позволили еще раз покружить над городом, как это сделали в Мирном

Погодные условия не позволили еще раз покружить над городом, как это сделали в Мирном

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Причину списания самолета в авиакомпании объяснили просто — истекает срок эксплуатации.

— По словам директора «Авиакомпании АЛРОСА» Андрея Гулова, у принадлежащего авиакомпании Ту-154М заканчивается действие сертификата летной годности, — приводит его цитату пресс-служба аэропорта Толмачево. — К тому же на смену ему приходят современные воздушные суда — более тихие и экономичные.

В 2020 году Ту-154 остался лишь в истории гражданской авиации

В 2020 году Ту-154 остался лишь в истории гражданской авиации

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На борту лайнера был 141 пассажир. Первые вышли на трап и решили помахать окружившей самолет публике, но потом поспешили в автобус — все-таки погода оказалась не такой располагающей к широким улыбкам.

Заключительный рейс выполнил опытный экипаж: КВС Александр Лешкевич и второй пилот Николай Ворошилов

Заключительный рейс выполнил опытный экипаж: КВС Александр Лешкевич и второй пилот Николай Ворошилов

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Главный герой дня, седовласый усатый командир воздушного судна, открыл окно и поприветствовал журналистов. В ответ на непрекращающийся стрекот фотокамер он показал большой палец — мол, всё хорошо, ребята.

Ту-154 с бортовым номером RA-85757 решили оставить в Новосибирске

Ту-154 с бортовым номером RA-85757 решили оставить в Новосибирске

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Как рассказали в авиакомпании, поднять самолет в этот исторический день доверили опытному экипажу: пилоту 1-го класса Александру Лешкевичу, имеющему более 18 тысяч часов налета, и Николаю Ворошилову, который отлетал почти 10 тысяч часов. В состав экипажа также вошли штурман-инструктор Игорь Контарез и бортинженер инструктор Михаил Богданов.

Вообще вся атмосфера события была какой-то теплой и в то же время грустной. А как еще может быть, когда что-то хорошее происходит в последний раз? Кстати, слово «последний» экипаж категорически не произносит. Видимо, это какое-то профессиональное негласное правило. Слово заменяют на «крайний», как бы кто к этому ни относился.

На борту был 141 пассажир

На борту был 141 пассажир

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— Боже, последний, а дальше что?..

— Дальше другие, и всё…

Набрав высоту, сделал последний круг. Мирный, прощай, лечу в высоту. А на борту печаль. Досрочно надо идти на покой. Но всё равно всё хорошо, жизнь удалась сполна. Мой легендарный «Ту» — особо гордись, страна.

Некоторые пассажиры специально выбрали этот рейс, чтобы запомнить исторический момент

Некоторые пассажиры специально выбрали этот рейс, чтобы запомнить исторический момент

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Это строки из стихов, которые сочиняли во время полета пассажиры. О том, что сегодня Ту-154 выполняет последний гражданский рейс, им объявили по громкой связи. На борту раздавали сувениры и устроили такой конкурс. По словам бортпроводников, в поэтическом батле приняли участие около 10 человек.

Несколько пассажиров специально прилетели в Мирный, чтобы полететь на рейсе, который войдет в историю. Среди них была героиня НГС Мария Карманова, которая уже несколько лет восстанавливает свой самолет.

Когда самолет приземлился, хлопали громче, чем обычно. По крайней мере, так говорят сами пассажиры — члены экипажа никогда не слышат этих бурных аплодисментов.

Пока воздушное судно будет стоять в Толмачево

Пока воздушное судно будет стоять в Толмачево

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Сегодня они выходят из кабины немного уставшие, немногословные, только пожимают плечами, глядя на тычущих в них микрофонами журналистов.

Дальнейшая судьба самолета пока неизвестна

Дальнейшая судьба самолета пока неизвестна

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— Не просто сожаление — ночь не спали, — говорит штурман экипажа, отвечая на душевный вопрос о сиюминутных чувствах. — Прекрасный самолет. Самый скоростной самолет в мире. Если «Боинг» летит, он его «делает», как стоячего. Обходит.

— Скорость «Тушки», — говорит экипаж, — 950 километров в час, а так иногда и до 1300 развивали, как скорость звука. А «Боинг» идет 800.

Во время полета бортпроводники сообщили пассажирам, что это заключительный перелет Ту-154

Во время полета бортпроводники сообщили пассажирам, что это заключительный перелет Ту-154

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История Ту-154 длится уже больше полувека. Первый полет состоялся 3 октября 1968 года, а эксплуатация отечественного лайнера началась 9 февраля 1972 года. Ту-154 стал самым массовым советским реактивным среднемагистральным пассажирским самолетом.

Пассажиры написали стихи, посвященные легендарной «Тушке»

Пассажиры написали стихи, посвященные легендарной «Тушке»

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В общей сложности построили больше 1000 лайнеров, напомнили в пресс-службе новосибирского аэропорта.

— Ему еще лет 15 работать. Запросто. Самый молодой самолет в гражданской авиации, — говорит второй пилот. — Самолет готов трудиться и трудиться.

Для командира воздушного судна Александра Лешкевича это тоже заключительный полет. Слова «последний» экипаж старается избегать

Для командира воздушного судна Александра Лешкевича это тоже заключительный полет. Слова «последний» экипаж старается избегать

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По информации пресс-службы аэропорта Толмачево, этот борт, единственный оставшийся в гражданской авиации Ту-154, выпустили почти 28 лет назад. 25 ноября 1992 года на заводе «Авиакор» в Самаре. В 2002 году самолет эксплуатировался Мирнинским авиапредприятием, а в 2013 году пополнил авиапарк, созданный на его базе «Авиакомпанией АЛРОСА».

Члены экипажа утверждают, что самолет мог бы спокойно летать еще лет 15

Члены экипажа утверждают, что самолет мог бы спокойно летать еще лет 15

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За последние 18 лет самолет налетал почти 27,5 тысячи часов. Только за время службы в авиакомпании борт выполнил 737 рейсов в обе стороны, перевез больше 160 тысяч пассажиров, 1224 тонны груза и 52 тонны почты.

Но всё заканчивается, потому что есть сертификат летной годности, а продлевать его никто особо не хочет, потому что невыгодно.

Этот борт выпустили почти 28 лет назад на заводе «Авиакор» в Самаре

Этот борт выпустили почти 28 лет назад на заводе «Авиакор» в Самаре

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— Экономически нецелесообразно. Топливная эффективность у «Боинга» выше. «Боинг» в два раза меньше потребляет, — объясняют причину члены экипажа и тихонько говорят почти между собой о том, что самолет, скорее всего, «порежут на металл».

За последние 18 лет самолет налетал почти 27,5 тысячи часов

За последние 18 лет самолет налетал почти 27,5 тысячи часов

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Ту-154 приготовили площадку на территории новосибирского аэропорта. В мае прошлого года свой последний рейс совершил Ту-134, после чего его передали в Музей истории авиации аэропорта Толмачево, напомнили в «Авиакомпании АЛРОСА».

За время службы в «Авиакомпании АЛРОСА» Ту-154М выполнил 737 рейсов

За время службы в «Авиакомпании АЛРОСА» Ту-154М выполнил 737 рейсов

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Самая трогательная речь в салоне Ту-154 была от командира воздушного судна, 63-летнего жителя Мирного Александра Лешкевича. Он неожиданно признался, что это и его «крайний полет».

В общей сложности самолет перевез 160 тысяч пассажиров, 1224 тонны груза и 52 тонны почты

В общей сложности самолет перевез 160 тысяч пассажиров, 1224 тонны груза и 52 тонны почты

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— Александр Иванович Лешкевич, командир, инструктор Ту-154. Мне 63 года, из них 30 лет я отдал этому самолету. 30 лет, — медленно и спокойно перечисляет он факты своей биографии. — В 1990-м я начал на нем работать. То есть в прошлом веке. В 1992-м стал командиром, потом инструктором. Самолет — это сказка. Это любовь.

Самолет оставляют на земле, так как заканчивается действие сертификата летной годности

Самолет оставляют на земле, так как заканчивается действие сертификата летной годности

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Командир рассказал, как с сожалением наблюдал за развалом советской авиации в 90-е годы. В 1993-м у него была возможность переучиться на А310 и гораздо больше зарабатывать, но решил остаться на Ту-154.

Старые воздушные судна заменяют на новые, так как они более тихие и экономичные, объясняют в авиакомпании

Старые воздушные судна заменяют на новые, так как они более тихие и экономичные, объясняют в авиакомпании

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Почему? Ответил с улыбкой: «Это личное», — и продолжил рассказывать про свой любимый лайнер так, как будто это его ребенок.

«Авиакомпания АЛРОСА» — единственная компания, которая в последние годы выполняла регулярные рейсы на самолетах Ту-154М

«Авиакомпания АЛРОСА» — единственная компания, которая в последние годы выполняла регулярные рейсы на самолетах Ту-154М

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— Он вообще прекрасный. В управлении, у него хорошие системы, очень легко управляется. Единственное, с ним всегда нужно быть на «вы». Не нужно думать, что ты умнее. Он не терпит такого разгильдяйства, — улыбается Александр Лешкевич и признается, что будет скучать.

После прилета самолет, как обычно, приняли службы аэропорта

После прилета самолет, как обычно, приняли службы аэропорта

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— Вы расскажите всем. Может, где-то когда-то появится человек — чтобы этот самолет (забрал). Чтобы его не пустили на металлолом. Пусть кто-нибудь хотя бы поставит как объект, что угодно — как памятник. Какой-нибудь коммерсант заберет его на дачу.

Командир воздушного судна расписался на борту легендарного отечественного авиалайнера

Командир воздушного судна расписался на борту легендарного отечественного авиалайнера

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Командир и его самолет в этом рейсе, можно сказать, попрощались с небом. На взлете в Якутии самолет пролетел лишний круг. В Новосибирске тоже хотелось, но погода пресекла все эти сентиментальности.

«Тяжело», — откровенно рассказал о своих сегодняшних эмоциях командир воздушного судна

«Тяжело», — откровенно рассказал о своих сегодняшних эмоциях командир воздушного судна

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— Грустить буду, как еще можно провести, — говорит он о планах на вечер. — Погода такая — нет чтобы разогнать облака, пролетели бы еще напоследок. Но как-то резко она изменилась. Но всё хорошо, всё нормально, ребята.

В прошлом году свой последний рейс совершил Ту-134, после этого его передали в Музей истории авиации аэропорта Толмачево

В прошлом году свой последний рейс совершил Ту-134, после этого его передали в Музей истории авиации аэропорта Толмачево

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К концу прощаний погода смягчилась. Рабочие служб аэропорта юркнули в салон самолета, чтобы начать привычные работы. А Александр Иванович торжественно расписался на борту своего «Туполева», а затем в «крайний» раз (конечно, в крайний) поднялся на трап, чтобы подбодрить экипаж и взмахнуть рукой для исторической фотокарточки.

В марте 2021 года появилась информация о том, что самолет выкупил владелец омского аэропорта Александр Анисимов. Пока решается вопрос с его транспортировкой из Толмачево. В советском лайнере планируют сделать музей и кафе.

Ту-154 разработали в конструкторском бюро Туполева. Первый полет состоялся 3 октября 1968 года, то есть больше 50 лет назад

Ту-154 разработали в конструкторском бюро Туполева. Первый полет состоялся 3 октября 1968 года, то есть больше 50 лет назад

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Ту-154авиациясамолет
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