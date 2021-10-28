Прощание с небом: каким был последний гражданский рейс легендарной «Тушки». Репортаж в 25 кадрах

Пронзительный ветер и непроглядная метель — эту тоскливую погоду выбрало небо для того, чтобы поставить точку в истории полетов легендарной «Тушки» — самолета Ту-154.



28 октября 2020 года — теперь важная дата в истории отечественного самолетостроения. В этот день советский авиалайнер Ту-154 «Авиакомпании АЛРОСА» выполнил свой последний гражданский рейс. Это был последний из могикан — единственный из оставшихся в гражданской авиации Ту-154. Теперь он останется здесь, в Новосибирске, уже навсегда.