С завтрашнего дня в Новосибирской области изменится расписание ряда пригородных поездов

С понедельника, 25 октября, в Новосибирской области изменится расписание ряда пригородных поездов, сообщает компания «Экспресс-пригород». Это связано с завершением летних перевозок и снижением пассажиропотока.
На Южном направлении с завтрашнего дня будут курсировать только по будням:
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На Западном направлении изменяется расписание пригородных поездов:
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На Кузбасском направлении следующие поезда будут ходить только по выходным дням:
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Дополнительную информацию можно узнать на станциях и остановочных пунктах Западно-Сибирской железной дороги, на официальном сайте компании «Экспресс-пригород» и по телефонам 050 (с 07:00 до 21:00), (383) 229–25–67 (в рабочие дни с 08:00 до 17:00).
Ранее мы писали, сколько могут получать топ-менеджеры новосибирских компаний, включая Западно-Сибирскую РЖД.