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С завтрашнего дня в Новосибирской области изменится расписание ряда пригородных поездов

Некоторые электрички будут ходить только по будням, другие — исключительно по выходным дням

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Изменение расписания связано с завершением летних пассажирских перевозок и снижением пассажиропотока

Изменение расписания связано с завершением летних пассажирских перевозок и снижением пассажиропотока

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С понедельника, 25 октября, в Новосибирской области изменится расписание ряда пригородных поездов, сообщает компания «Экспресс-пригород». Это связано с завершением летних перевозок и снижением пассажиропотока.

На Южном направлении с завтрашнего дня будут курсировать только по будням:

№ 6609 Новосибирск — Искитим и № 6610 Искитим — Новосибирск;

№ 6657 Новосибирск — Искитим и № 6658 Искитим — Новосибирск.

На Западном направлении изменяется расписание пригородных поездов:

№ 6323 Новосибирск — Коченево и № 6318 Коченево — Новосибирск будут курсировать только по будням (отменяется курсирование по субботам и воскресеньям).

На Кузбасском направлении следующие поезда будут ходить только по выходным дням:

№ 6808 Тогучин — Новосибирск;

№ 6809 Новосибирск — Тогучин.

Дополнительную информацию можно узнать на станциях и остановочных пунктах Западно-Сибирской железной дороги, на официальном сайте компании «Экспресс-пригород» и по телефонам 050 (с 07:00 до 21:00), (383) 229–25–67 (в рабочие дни с 08:00 до 17:00).

Ранее мы писали, сколько могут получать топ-менеджеры новосибирских компаний, включая Западно-Сибирскую РЖД.

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РЖДпригородные поездаэлектрички
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