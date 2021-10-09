Водители вновь встали в пробку на Бердском шоссе — когда это закончится

Сегодня днем, 9 октября, в Новосибирске собралась пробка на Бердском шоссе, которая растянулась на 9 км . Также крупный затор образовался на Гусинобродском шоссе.



В Советском районе автомобили застряли на отрезке от Бердского шоссе, 510 до моста. На участке ведут ремонтные работы. По данным сайта «Сибуправтодора», в этом году на шоссе заменили 5-километровый участок асфальта в районе Нового поселка. В пресс-службе управления сообщили, что сейчас на мосту устраняют колейность в рамках текущего содержания, работы завершат завтра.