Водители вновь встали в пробку на Бердском шоссе — когда это закончится

В Новосибирске образовалась длинная пробка на Бердском шоссе
Сегодня днем, 9 октября, в Новосибирске собралась пробка на Бердском шоссе, которая растянулась на
В Советском районе автомобили застряли на отрезке от Бердского шоссе, 510 до моста. На участке ведут ремонтные работы. По данным сайта «Сибуправтодора», в этом году на шоссе заменили
Пробка на Гусинобродском шоссе растянулась примерно на
Накануне водителям пришлось простоять в пробке на Бердском шоссе около двух часов. НГС опубликовал видео, на котором показано, как сузили дорогу.