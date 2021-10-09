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Водители вновь встали в пробку на Бердском шоссе — когда это закончится

Рассказываем, где еще в городе сложно проехать

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Водители сфотографировали длинный затор в Советском районе

Водители сфотографировали длинный затор в Советском районе

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В Новосибирске образовалась длинная пробка на Бердском шоссе

Сегодня днем, 9 октября, в Новосибирске собралась пробка на Бердском шоссе, которая растянулась на 9 км. Также крупный затор образовался на Гусинобродском шоссе.

В Советском районе автомобили застряли на отрезке от Бердского шоссе, 510 до моста. На участке ведут ремонтные работы. По данным сайта «Сибуправтодора», в этом году на шоссе заменили 5-километровый участок асфальта в районе Нового поселка. В пресс-службе управления сообщили, что сейчас на мосту устраняют колейность в рамках текущего содержания, работы завершат завтра.

Пробка собирается второй день подряд

Пробка собирается второй день подряд

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Пробка на Гусинобродском шоссе растянулась примерно на 5 км, заторы в районе площадей Труда, Лыщинского и Будагова, улицах Хилокской, Петухова, Тещином языке, Троллейной.

В целом по Новосибирску сервис 2ГИС оценивает дорожную ситуацию в 7 баллов

В целом по Новосибирску сервис 2ГИС оценивает дорожную ситуацию в 7 баллов

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Накануне водителям пришлось простоять в пробке на Бердском шоссе около двух часов. НГС опубликовал видео, на котором показано, как сузили дорогу.

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Бердское шоссеГусинобродское шоссеСоветский районпробкиремонт дорог
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