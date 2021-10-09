9 октября суббота
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 7/10
usd 71.99
eur 83.12
Все новости
Все новости

Стало известно, сколько машин будет чистить новосибирские дороги от снега этой зимой

Власти планируют заключать контракты на уборку улиц с частными подрядчиками

433
19Обсудить

Поделиться

У муниципалитета есть 106 машин для рассыпки «Бионорда» и отсева

У муниципалитета есть 106 машин для рассыпки «Бионорда» и отсева

Поделиться

Новосибирску не хватает 650 машин для вывоза снега

Осенью и зимой в 2021 году на улицах Новосибирска будет работать 350–390 снегоуборочных машин. При этом износ техники составляет 85%.

— На сегодняшний день парк специализированной техники, предназначенной для содержания улично-дорожной сети в зимний период, насчитывает 471 единицу, — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска со ссылкой на Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

У города также есть 106 машин для рассыпки противогололедного реагента «Бионорд» и смеси отсева с солью. Зимой планируется привлечь около 80 дополнительных самосвалов. Также город заключит контракты с частными организациями для расчистки дорог.

— Потребность в снегоуборочной технике (в том числе для замены полностью изношенной) составляет более 650 единиц, — добавили в мэрии.

16 октября в Новосибирске начнется период зимнего содержания дорог. Способы обработки магистралей определяют руководители ДЭУ в зависимости от погоды.

Ранее руководитель ДЭУ № 1 Новосибирска Алексей Лыков заявил, что в этом году смесь для посыпки улиц будут готовить в новых пропорциях. Это должно помочь уменьшить количество грязи на дорогах весной.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДЭУвывоз снегадорожная техникауборка дорог«Бионорд»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...