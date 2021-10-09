Стало известно, сколько машин будет чистить новосибирские дороги от снега этой зимой

Новосибирску не хватает 650 машин для вывоза снега
Осенью и зимой в 2021 году на улицах Новосибирска будет работать 350–390 снегоуборочных машин. При этом износ техники составляет 85%.
— На сегодняшний день парк специализированной техники, предназначенной для содержания улично-дорожной сети в зимний период, насчитывает 471 единицу, — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска со ссылкой на Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.
У города также есть 106 машин для рассыпки противогололедного реагента «Бионорд» и смеси отсева с солью. Зимой планируется привлечь около 80 дополнительных самосвалов. Также город заключит контракты с частными организациями для расчистки дорог.
— Потребность в снегоуборочной технике (в том числе для замены полностью изношенной) составляет более 650 единиц, — добавили в мэрии.
16 октября в Новосибирске начнется период зимнего содержания дорог. Способы обработки магистралей определяют руководители ДЭУ в зависимости от погоды.
Ранее руководитель ДЭУ