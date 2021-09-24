У вас «М», а вы — «Ж»: как на железной дороге ужесточили проверку билетов и почему могут не пустить на поезд

Представьте, что вы купили билет на поезд, чтобы съездить к любимой бабушке куда-нибудь в Воронеж. Вы честно заплатили деньги, предъявили билет проводнику и уже приготовились забраться в вагон с чемоданами, как вдруг вам заявляют, что вы никуда не поедете, поскольку в вашем билете допущена досадная ошибка — перепутан пол пассажира.

И вот вы начинаете убеждать проводника, что неточность в билете это — ерунда. Ведь имя — верное, данные документов — верные, а дурацкую строчку «муж/жен» вы заполнили неправильно из-за спешки или данные перепутал кассир на вокзале. Однако вас разворачивают на перроне и требуют идти и оформлять билет заново. А если поезд стоит на станции всего пять минут — дело пропащее. Скорее всего, пассажиру с неправильно заполненными данными останется только посмотреть вслед уходящему поезду.