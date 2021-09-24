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У вас «М», а вы — «Ж»: как на железной дороге ужесточили проверку билетов и почему могут не пустить на поезд

Разбираемся в новых правилах, из-за которых каждый пассажир рискует остаться на перроне

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Даже если у вас есть билет, он не гарантирует, что вас пропустят на поезд

Даже если у вас есть билет, он не гарантирует, что вас пропустят на поезд

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Представьте, что вы купили билет на поезд, чтобы съездить к любимой бабушке куда-нибудь в Воронеж. Вы честно заплатили деньги, предъявили билет проводнику и уже приготовились забраться в вагон с чемоданами, как вдруг вам заявляют, что вы никуда не поедете, поскольку в вашем билете допущена досадная ошибка — перепутан пол пассажира.

И вот вы начинаете убеждать проводника, что неточность в билете это — ерунда. Ведь имя — верное, данные документов — верные, а дурацкую строчку «муж/жен» вы заполнили неправильно из-за спешки или данные перепутал кассир на вокзале. Однако вас разворачивают на перроне и требуют идти и оформлять билет заново. А если поезд стоит на станции всего пять минут — дело пропащее. Скорее всего, пассажиру с неправильно заполненными данными останется только посмотреть вслед уходящему поезду.

Покупая билет, нужно проверять точность заполнения всех данных

Покупая билет, нужно проверять точность заполнения всех данных

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Ситуация напоминает излишнюю бюрократию? Возможно. Но таковы новые требования, которые этой осенью были приняты на железной дороге в части контроля за персональными данными. При этом завинтить гайки решили вовсе не сами железнодорожники: инициатором стало правительство, принявшее поправки к правилам перевозок.

Проводникам грозят штрафы и увольнения

Новыми требованиями к персональным данным недовольны все: и пассажиры, которых могут высадить, и железнодорожники, которым велели в два раза тщательнее проверять билеты. По сути, из-за одной случайно пропущенной или неправильно написанной буквы можно нарваться на большие неприятности. Вот что рассказал нам один из екатеринбуржцев, работающий проводником:

— Приходят старик и бабулька, начинаю проверять у них билеты и обнаруживаю ошибки как раз в строчке «пол». То есть, дед по документам — женского пола, а бабушка — мужского. Я говорю пенсионерке, у вас «М», а вы — «Ж», нужно менять билеты. У стариков — ни времени, ни денег, и я на свой страх и риск провез их до нужной станции. При этом любая ревизорская проверка квалифицировала бы это как безбилетный проезд, и меня бы просто хлопнули, вплоть до увольнения, — подытожил проводник.

Что именно ужесточили?

Мы обратились в Федеральную пассажирскую компанию, чтобы разобраться, какие пункты правил были ужесточены и как это повлияло на пассажиров. Полный свод правил содержится по этой ссылке, а вот несколько основных тезисов:

  • В отношении ошибок в фамилии или номере документа, на основании которого был куплен билет, изменений не произошло. Допускается не более одной ошибки в написании фамилии и не более одной ошибки в номере документа. С такими недочетами в билете пассажира пустят в поезд, не внося изменений в проездной документ.

  • Если ошибка была допущена в дате рождения, гражданстве, имени и отчестве, то с таким билетом пассажир уже не сможет попасть на поезд без внесения исправлений (раньше бы пустили). Внести исправления можно как в кассе, так и у начальника поезда до отправления состава со станции. Но за внесение изменений с пассажира взимается денежный сбор.
  • Ошибки в графе «пол» — самые серьезные. Они не могут быть исправлены из-за отсутствия технологической возможности. Пассажира с таким билетом в поезд не пустят (раньше бы пустили). Билет можно только сдать и оформить его вновь. Разумеется, это потребует времени, и можно просто не успеть на свой поезд.

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— Обязанность контролировать корректность заполнения данных всегда лежала на пассажире. Именно поэтому мы регулярно просим клиентов проверять проездные документы, не отходя от кассы, — подчеркнули в ФПК.

Зачем это всё?

Источники в транспортной сфере неофициально объясняют ужесточение правил мерами предосторожности. У железнодорожников, как и у других перевозчиков, есть обязанность передавать госструктурам точные персональные данные пассажиров. При этом возможность исправлять ошибки прямо в поезде расцениваются как шаги навстречу пассажирам, а иначе бы пришлось массово оставлять людей на перронах. Ведь на каждую сотню человек обязательно найдется тот, кто не проконтролировал правильное заполнение своего билета.

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