Вечером на Бердском шоссе в Новосибирске образовались серьезные пробки даже по меркам вечернего часа пик. При движении в сторону области водители попали в затор длиной в несколько километров. Движение парализовали несколько ДТП, которые произошли с разницей в несколько километров в районе «Ленты».

— С Речного до Бердска ехал четыре часа. По пути встретил две аварии. Сначала легковушки столкнулись в левом ряду, потом через километр-два — вторая авария с грузовиком, — рассказывает очевидец.

Пробка стала образовываться в пятом часу, но проблемы сохраняются до сих пор.