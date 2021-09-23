Вечером на Бердском шоссе в Новосибирске образовались серьезные пробки даже по меркам вечернего часа пик. При движении в сторону области водители попали в затор длиной в несколько километров. Движение парализовали несколько ДТП, которые произошли с разницей в несколько километров в районе «Ленты».
— С Речного до Бердска ехал четыре часа. По пути встретил две аварии. Сначала легковушки столкнулись в левом ряду, потом через километр-два — вторая авария с грузовиком, — рассказывает очевидец.
Пробка стала образовываться в пятом часу, но проблемы сохраняются до сих пор.
В Первомайском районе около остановки «Поселок РМЗ» столкнулись тягач с полуприцепом и автомобиль Toyota. Участники аварии перекрыли несколько полос, из-за чего автомобили встали от «Речного вокзала».
В настоящий момент пробки в городе оцениваются в 8 баллов.
Неделю назад новосибирцы буквально застряли на Сибиряков-Гвардейцев. Тогда вечерние пробки усугубил дорожный ремонт.