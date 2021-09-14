«Стоим просто мертво»: улицу Сибиряков-Гвардейцев ремонтируют — что там сейчас творится в час пик

В Новосибирске идет ремонт улицы Сибиряков-Гвардейцев. Ремонт участка от площади Сибиряков-Гвардейцев до площади имени Кирова протяженностью
— На площади Сибиряков-Гвардейцев вечером образовалась огромная пробка. Она часто возникает здесь из-за ремонта улицы Сибиряков-Гвардейцев. Но сегодня пробка была больше обычного — даже какие-то люди в светоотражающих жилетах пытались регулировать движение, — рассказывает очевидец. — Здесь многие едут по встречке. И с Беловежской выезжают по кольцу не против часовой стрелки, а по часовой, то есть едут на кольце по встречке сразу на улицу Сибиряков-Гвардейцев. Еще улицу сузили, расширили трамвайные пути и сделали островки безопасности для посадки в трамвай.
Между тем, водители высказывают негодование в специализированном сервисе.
— Свалите с трамвайных путей, сверхразумы!
— Произошло демоническое вторжение.
— ДТП. Теперь запомнишь «не лезть справа от фуры в слепую зону»!
— Стоим просто мертво.
— По путям только. Два ряда заблокированы.
Всего в 2021 году в Новосибирске должны отремонтировать несколько дорог общей протяженностью
Также в список попал участок Вокзальной магистрали от улицы Орджоникидзе до улицы Ленина. Преобразования вызвали массу недовольств среди горожан, когда власти решили максимально сократить количество парковочных мест и на их месте разбить газоны.