«Стоим просто мертво»: улицу Сибиряков-Гвардейцев ремонтируют — что там сейчас творится в час пик

— На площади Сибиряков-Гвардейцев вечером образовалась огромная пробка. Она часто возникает здесь из-за ремонта улицы Сибиряков-Гвардейцев. Но сегодня пробка была больше обычного — даже какие-то люди в светоотражающих жилетах пытались регулировать движение, — рассказывает очевидец. — Здесь многие едут по встречке. И с Беловежской выезжают по кольцу не против часовой стрелки, а по часовой, то есть едут на кольце по встречке сразу на улицу Сибиряков-Гвардейцев. Еще улицу сузили, расширили трамвайные пути и сделали островки безопасности для посадки в трамвай.

