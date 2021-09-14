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«Стоим просто мертво»: улицу Сибиряков-Гвардейцев ремонтируют — что там сейчас творится в час пик

Жители жалуются на глухие пробки на протяжении всего участка

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Кто-то не выдерживает и объезжает затор по трамвайным путям

Кто-то не выдерживает и объезжает затор по трамвайным путям

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В Новосибирске идет ремонт улицы Сибиряков-Гвардейцев. Ремонт участка от площади Сибиряков-Гвардейцев до площади имени Кирова протяженностью 2,29 км обойдется городу в 118 353,25 тысячи рублей. Горожане жалуются на заторы, которые сегодня были особенно сильными.

Сегодня пробки были сильнее обычного, хотя и в другие дни ситуация непростая

Сегодня пробки были сильнее обычного, хотя и в другие дни ситуация непростая

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— На площади Сибиряков-Гвардейцев вечером образовалась огромная пробка. Она часто возникает здесь из-за ремонта улицы Сибиряков-Гвардейцев. Но сегодня пробка была больше обычного — даже какие-то люди в светоотражающих жилетах пытались регулировать движение, — рассказывает очевидец. — Здесь многие едут по встречке. И с Беловежской выезжают по кольцу не против часовой стрелки, а по часовой, то есть едут на кольце по встречке сразу на улицу Сибиряков-Гвардейцев. Еще улицу сузили, расширили трамвайные пути и сделали островки безопасности для посадки в трамвай.

Улицу сузили, расширив трамвайные пути

Улицу сузили, расширив трамвайные пути

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Между тем, водители высказывают негодование в специализированном сервисе.

— Свалите с трамвайных путей, сверхразумы!

— Произошло демоническое вторжение.

— ДТП. Теперь запомнишь «не лезть справа от фуры в слепую зону»!

— Стоим просто мертво.

— По путям только. Два ряда заблокированы.

Всего в 2021 году в Новосибирске должны отремонтировать несколько дорог общей протяженностью 15,35 км на сумму 600 миллионов рублей.

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Также в список попал участок Вокзальной магистрали от улицы Орджоникидзе до улицы Ленина. Преобразования вызвали массу недовольств среди горожан, когда власти решили максимально сократить количество парковочных мест и на их месте разбить газоны.

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ремонт дорогулица Сибиряков-Гвардейцев
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