В Новосибирске изменят график работы станций метро на левом берегу

В Новосибирске изменят график работы метрополитена
Завтра, 21 сентября, в Новосибирске изменится график движения поездов метро. Это связано со строительством станции метро «Спортивная».
— В соответствии с приказом департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска
Остальные станции Ленинской линии будут работать до 00:00, интервал движения не превысит 12,5 минуты. График работы Дзержинской линии не изменится.
В августе на «Спортивной» начали устанавливать эскалаторы. Посмотрите в фоторепортаже НГС, как это было.