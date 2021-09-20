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В Новосибирске изменят график работы станций метро на левом берегу

Движение на Дзержинской линии останется прежним

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Поезда на левый берег перестанут ходить на два часа раньше

Поезда на левый берег перестанут ходить на два часа раньше

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В Новосибирске изменят график работы метрополитена

Завтра, 21 сентября, в Новосибирске изменится график движения поездов метро. Это связано со строительством станции метро «Спортивная».

— В соответствии с приказом департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска 21 сентября станции «Студенческая» и «Площадь Маркса» будут работать до 22:00, — сообщила пресс-служба новосибирского метрополитена.

Остальные станции Ленинской линии будут работать до 00:00, интервал движения не превысит 12,5 минуты. График работы Дзержинской линии не изменится.

В августе на «Спортивной» начали устанавливать эскалаторы. Посмотрите в фоторепортаже НГС, как это было.

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Спортивнаяметрометрополитен
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