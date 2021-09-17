Мэр Новосибирска объяснил, почему документы на строительство метро не могут пройти экспертизу

Власти Новосибирска не могут направить документы на достройку Дзержинской линии метро. Это связано с тем, что пока неизвестны источники финансирования.
— У нас разработана полноценная документация, она актуализирована полностью. Остается один момент — источники финансирования. Без них невозможно пройти экспертизу. По Дзержинской линии сегодня идет переговорный процесс, который не публичен. Работа с федеральным центром ведется, — рассказал сегодня,
Глава города уточнил, что переговоры с федеральными властями ведет в основном правительство Новосибирской области, но муниципалитет работает вместе с ним.
Ранее мэрия Новосибирска сообщила, что строительство второго перегонного тоннеля на станции «Золотая Нива» — конечной на Дзержинской линии — оценивают в 1,3 млрд рублей. НГС также выяснил, почему за 10 лет существования станции тоннель так и не построили.