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Мэр Новосибирска объяснил, почему документы на строительство метро не могут пройти экспертизу

Сейчас регион обсуждает строительство с федеральными властями

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На конечной станции Дзержинской линии до сих пор нет второго тоннеля

На конечной станции Дзержинской линии до сих пор нет второго тоннеля

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Власти Новосибирска не могут направить документы на достройку Дзержинской линии метро. Это связано с тем, что пока неизвестны источники финансирования.

— У нас разработана полноценная документация, она актуализирована полностью. Остается один момент — источники финансирования. Без них невозможно пройти экспертизу. По Дзержинской линии сегодня идет переговорный процесс, который не публичен. Работа с федеральным центром ведется, — рассказал сегодня, 17 сентября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-конференции.

Глава города уточнил, что переговоры с федеральными властями ведет в основном правительство Новосибирской области, но муниципалитет работает вместе с ним.

Ранее мэрия Новосибирска сообщила, что строительство второго перегонного тоннеля на станции «Золотая Нива» — конечной на Дзержинской линии — оценивают в 1,3 млрд рублей. НГС также выяснил, почему за 10 лет существования станции тоннель так и не построили.

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«Золотая Нива»метрополитенстроительство метро
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